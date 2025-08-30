เตรียมจัดงานสวดฯ ‘ผู้ป่วยเอดส์’ หนุ่มวิงวอนเมตตา ช่วยดูแลต่อจาก ‘หลวงพ่ออลงกต’
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาววไลศิริ ปาตั๋น นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด มอบหมายให้ นายสุรจิตร กล่ำวงษ และ ร้อยเอก เชฐวุธ พูลวงษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้า นำโดย นายสุนันท์ อุระพนม นำพนักเจ้าหน้าที่ จัดสถานที่สวดพระพิธีสวดฌาปนกิจศพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 8 ศพ
โดยมี พระธรรมวชิรสุนทร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ด้าน นายอำพล อังคณากรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ทั้งนี้ ในวันที่ 1 กันยายนนี้ จะมีการนำร่างไปฌาปนกิจศพตามวัดในเขตพื้นที่ ต.เขาสามยอด ประกอบด้วยวัดพระบาทน้ำพุ, วัดสระมะเกลือ 2 ศพ วัดน้ำจั่น 2 ศพ และวัดดงสวอง วัดละ 2 ศพรวม 8 ศพ โดยจะเริ่มทำพิธีในเวลา 13 .00 น. มีพิธีมาติกาบังสุกุล และฌาปนกิจพร้อมกันในเวลา 14.00 น. ส่วนศพที่เหลือรอดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากมีการเปิดห้องที่เตรียมสำหรับพิธีบังสุกุล นายจักรพงษ์ ภูมิถาวร หรือ อาร์ม อายุ 29 ปี ผู้ที่มีความรักและจงรักภักดี ขอเข้ามาคารวะ ‘หลวงพ่ออลงกต’ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีสีหน้าโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ต่อพระอลงกต
นายจักรพงษ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตนจำได้ว่าโตที่ จ.ลพบุรี และติดโรคเอดส์ที่ลพบุรี จนกระทั่งเข้ารักษาตัวที่วัดพระบาทน้ำพุ แต่พ่อแม่ของตนนั้นเป็นคนนครปฐม จำความได้ว่าอยู่จังหวัดลพบุรี และหลังจากติดเชื้อก็มาอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ปี 2539
“ผมโตมาจากวัดพระบาทน้ำพุ หลวงพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆ ผู้ป่วยทั้งหมดที่อยู่ในวัดนี้ก็เหมือนพี่น้องกัน เราในฐานะลูกของพ่อ มีความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อในครั้งนี้
มีความเป็นห่วง โหยหาหลวงพ่อกันทั้งนั้น แต่ตอนนี้ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่แล้วพวกเราจะอยู่กันอย่างไร ทุกวันนี้จะอดตายกันอยู่แล้ว
ถ้าหากเป็นไปได้ ถ้ามีคนเมตตาต่อพวกเราที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ จะมาช่วยดูแลต่อจากหลวงพ่อบ้างพวกเราก็จะดีใจ ถ้าไม่มีใครพวกเราก็ลำบาก จึงขอวิงวอน สงสารพวกเราบ้างเถอะ” นายจักรพงษ์ กล่าว