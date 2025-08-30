รองผู้ว่าฯ ย้ำ ให้เด็กได้ ‘ทำในสิ่งที่รัก’ ร่วมมือ Saturday School อวดผลงานเยาวชน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่อาคารโรงยิ้มเซียม ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน (Big Day) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)
นายศานนท์ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแสดงผลงานของตนเอง ได้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนหลังจากเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเป็นพื้นที่พบปะ ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
“สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เป็นการสร้างบันดาลใจ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้ ‘ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก’ การจัดงานในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังในการดำเนินการสรรรหาอาสาสมัคร มาเป็นครูอาสาให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด” นายศานนท์กล่าว และว่า
กรุงเทพมหานคร รวมถึงอาสาสมัครทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้กับนักเรียนของเรา ต้องขอขอบคุณที่ช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดให้ได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการศึกษาและมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ร่วมกันจัดการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียน (Big Day) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เป็นปีแรก ซึ่งได้จัดงานนี้มาแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครู และอาสาสมัครของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์
โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน สำหนรับ กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย จุดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และการแสดงของบนเวที อาทิ การร้องเพลง เต้น cover dance การแสดงดนตรีไทย การแสดงละครภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ และนางสมฤดี ลันสุชีพ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมพิธี