ตุลาฯ นี้เคลียร์แน่! รองผู้ว่าฯ ส่องงาน ‘ขยายถนนรามคำแหง 24’ ยัน น้ำไม่ท่วมแบบเดิมชัวร์
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร จากช่วงซอยรามคำแหง 24 แยก 4 ช่วงต้นโครงการจากแยกถาวรธวัช ปัจจุบันงานวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จทั้ง 2 ฝั่ง ถึงประตู 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขณะนี้อยู่ในช่วงก่อสร้างถนนคอนกรีต
นายวิศณุกล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นโครงการถึงหน้า ม.รามคำแหง ปัจจุบันแล้วเสร็จ 3 จาก 4 ช่องจราจร เปิดใช้แล้ว 2 ช่องจราจร และอีกราว 1 สัปดาห์ จะเปิดใช้ 3 ช่องจราจร เนื่องจากเพิ่งเทคอนกรีตและให้เวลาได้บ่มตัวและอีกราว 1 สัปดาห์เช่นกัน การก่อสร้างถนนเลนที่ 4 ก็จะดำเนินการมาเทคอนกรีตยาว 100 เมตร มาประกบถึงหลัง ม.รามคำแหง โดยสรุปช่วงกลางเดือน ก.ย. 68 คาดว่าจะเปิดสัญจรได้ครบ 4 เลน
นายวิศณุ กล่าวต่อไปอีกว่า อีกหนึ่งช่วงคือ ถนนช่วงต่อจากประตู ม.รามคำแหง จุดนี้จะช้าที่สุดเนื่องจากมีการปรับแบบ ส่วนจากสุดรั้ว ม.รามคำแหง มาถึงแยก 20 ประตู 5 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) วางท่อระบายน้ำเสร็จหมดแล้ว และจะคืนผิวจราจรภายใน 15 วัน
สำหรับ เสาหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ในเส้นทางการก่อสร้าง เป็นหม้อแปลงที่จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตึก กกท. รอ การไฟฟ้านครหลวงมาช่วยรื้อย้าย พร้อมหารือกับ กกท. ถึงวันรื้อย้ายเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ซึ่งเมื่อย้ายหม้อแปลงแล้วจุดก่อสร้างที่เป็นฟันหลอก็จะเทคอนกรีตได้เต็มและถนนจะเสร็จยาวไปถึงแยก 28 (ซ. พระรามเก้า 43)
“ในส่วนเรื่องการระบายน้ำ ทำเชื่อมเกือบทั้งหมดแล้ว ใช้ระบบท่อน้ำแบบ O-Gutter มีช่องรับน้ำที่ช่วยให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นกว่าตะแกรงเหล็กแบบเดิม ซึ่งระบบที่กำลังดำเนินการทั้งหมด เชื่อมั่นได้ว่ารามคำแหง น้ำจะระบายได้ดี น้ำท่วมแบบในอดีตจะไม่เกิด” นายวิศณุกล่าว และว่า
อย่างไรก็ตามก็ไม่ประมาท ช่วงระหว่างการก่อสร้างรวมถึงในเดือนกันยายนที่จะมาถึงซึ่งคาดว่าปริมาณฝนมาก กำชับให้ผู้รับเหมาระมัดระวังโดยเฉพาะงานก่อสร้างที่มีทรายอุดตัน
ทั้งนี้ เดิมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สูบน้ำออกด้านหน้าถนนรามคำแหง เมื่อฝนตกหน้ารามฯ จะเกิดน้ำท่วม เนื่องจากมีการสูบน้ำออกจากมหาวิทยาลัยไปทางด้านหน้าถนนรามคำแหงซึ่งท่อมีขนาดเพียง 80 ซม. ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเราดำเนินการทำแก้มลิง ให้มหาวิทยาลัยระบายน้ำไปทางด้านหลังแทน ซึ่งจะช่วยลดภาระการระบายน้ำของถนนรามคำแหง ส่งผลให้ภาพรวมการระบายน้ำของรามคำแหงดีขึ้นทั้งระบบ
ท้ายนี้ ภาพรวมทั้งโครงการคาดว่างานผิวจราจรจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เพื่อช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้น ส่วนงานทางเท้าจะดำเนินการเก็บงานตามมา โดยจะเร่งทำในจุดที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมากก่อน