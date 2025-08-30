ธีรรัตน์ ลงพื้นที่สังขละบุรี มอบบัตรประจำตัวแก้ไขปัญหาสัญชาติ ย้ำไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานกิจกรรมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน และกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ต.ค.67 โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิฑูรย์ สิรินุกล รองอธิบดีกรมการปกครอง นางแทมมี่ ชาร์ป ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมในงาน
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ต.ค.67 จึงได้มอบหมายให้ตนเดินทางลงพื้นที่เพื่อมอบบัตรประจำตัว และพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ลงพื้นที่เชิงรุก เดินทางไปยังหลายพื้นที่เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สถานะบุคคล ส่งผลให้มีกลุ่มเป้าหมายได้รับบัตรประจำตัวแล้วกว่า 100,000 ราย ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง
“นี่คือความสำเร็จของประเทศไทยที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ตลอดจนความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะ UNHCR ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้สร้างการรับรู้ต่อนานาประเทศทั่วโลก ว่าประเทศไทยได้ดำเนินการตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในพื้นที่ไหนในประเทศไทยเราจะ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงขอชื่นชมการร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานที่ทำให้นโยบายนี้เดินหน้าประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญคือการมอบความสุขให้กับประชาชนที่รอคอยสิทธิซึ่งควรได้รับมาตลอดชีวิต ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับบัตรประจำตัว ขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมกันปกป้องหวงแหนรักษาอัตลักษณ์ตลอดจนถึงศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ เพื่อทำให้ลูกหลานของพวกเราทุกคนได้ใช้ชีวิตในแผ่นดินไทยนี้อย่างมีความสุขทั่วกันตลอดไป” น.ส.ธีรรัตน์ กล่าว
สำหรับจ.กาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์เเละมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ปัจจุบันได้ดำเนินการรับคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้างเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเเละรับคำร้องขอมีสัญชาติไทยไปเเล้วจำนวนประมาณ 4,200 ราย
