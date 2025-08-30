นักธุรกิจ ผู้ประกอบการพัทยาอยากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีคุณธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามความคิดเห็นของภาคเอกชนในเมืองพัทยาเกี่ยวกับความคาดหวังต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตหลายด้าน
นางสาวชุติมา จิระมงคล นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ประเทศในช่วงนี้กำลังเดือดร้อน จึงอยากได้นายกรัฐมนตรีที่มีคุณธรรม เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และต้องมีทักษะในการเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจโดยไม่สร้างความแตกแยก อีกทั้งควรมีวิสัยทัศน์ มองเห็นปัญหาในทุกมิติ พร้อมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการทำงาน โดยเฉพาะการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาช่วยบริหารประเทศ เธอยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างต่อเนื่อง
ด้านนางบุษกร เลิศภนาสรร ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา กล่าวว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และควรเป็นคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศ โดยสิ่งแรกที่ต้องเร่งดำเนินการคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจซบเซา สินค้าแพง รายได้ไม่เพียงพอ พร้อมเสนอว่าไม่ควรปรับขึ้นค่าแรงในทันที เพราะผู้ประกอบการอาจรับภาระไม่ไหว อีกทั้งยังฝากให้นายกรัฐมนตรีใหม่เร่งพัฒนาระบบสาธารณสุข โรงพยาบาลต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน