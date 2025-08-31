รถเครนก่อสร้างล้มฟาด! บนถนนพระรามสอง ไฟฟ้าดับวงกว้าง-สัญจรไม่ได้
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 02.00 น. ได้รับแจ้งเกิดเหตุรถเครนที่กำลังทำงานก่อสร้าง บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า ในช่องทางหลัก ช่วง กม.26+500 ก่อนถึงเซ็นทรัล มหาชัย ได้ล้มฟาดลงไปยังช่องทางคู่ขนาน ขณะที่กำลังใช้เครนยกแท่งเหล็ก ขึ้นไปติดตั้งที่เสาตอม่อทางยกระดับ ส่งผลให้คนขับเครนติดภายใน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือ ส่วนรถประชาชนที่สัญจรผ่านทางมา เป็นรถกระบะเสียหายอีก 1 คัน เนื่องจากชิ้นส่วนเหล็กหล่นลงมาทับ เบื้องต้นในเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บรวม 3 ราย ถูกเร่งนำส่งโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว
สำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ต้องรอให้ ร.ต.อ.สุวิทย์ มูลทรงเกียรติ ร้อยเวร สภ.เมืองสมุทรสาคร สอบปากคำคนขับรถเครนและสอบถามพยานแวดล้อมเสียก่อน จึงจะระบุได้ อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และทำให้การจราจรเส้นทางพระราม 2 ช่วงจุดเกิดเหตุไม่สามารถผ่านไปได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตัดรถที่จะผ่านเส้นทางนี้ ให้เลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนเศรษฐกิจ ก่อนที่จะเร่งเคลียพื้นที่เพื่อเปิดการจราจร