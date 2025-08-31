ผอ.ศรชล.ภาค3 สั่งด่วน ส่งเรือหลวงหัวหิน สกัดกั้น-ตรวจค้นเรือต้องสงสัยในน่านน้ำอันดามัน
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค3) เปิดเผยว่า พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (ผบ.ทรภ.3) และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ผอ.ศรชล. ภาค 3) สั่งการด่วน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ให้เรือหลวงหัวหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ของ ศรชล.ภาค 3 ออกเรือทันที เพื่อสกัดกั้นและขึ้นตรวจสอบเรือต้องสงสัย
หลังได้รับแจ้งจากศูนย์ VTS ภูเก็ต ว่า ตรวจพบเรือประมงชื่อเรือ BLENE สัญชาติวานูอาตู มีพฤติกรรมต้องสงสัย กล่าวคือ เรือลำนี้วิ่งเข้าเขตน่านน้ำไทยประมาณตอน 01.00 น. ใช้ความเร็วประมาณ 3 น๊อต เจ้าท่าเรียกทางแต่วิทยุไม่มีการตอบสนอง และในช่วงเวลา 02.30-05.00 น. มีการเดินเรือวนเป็นวงคล้ายลากอวนหาปลา บริเวณพิกัด 7°54’51″N 089°01’18″E หรือทางทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ตห่างประมาณ 20 ไมล์
ต่อมาเวลา 17.20 น. หลังจากที่เรือหลวงหัวหินได้ทำการสกัดกั้นและขึ้นตรวจค้นเรือต้องส่งสัยแล้ว ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต (ศคท.จว.ภูเก็ต) รายงานผลการขึ้นตรวจเรือลำดังดังกล่าวว่า ไม่พบเครื่องมือทำการประมง ตรวจในระวางไม่พบสัตว์น้ำ ตรวจตามห้องต่างไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และจากการสอบถามกัปตันเรือแล้วทราบว่าเรือเดินทางมาจากรัสเซีย มีปลายทางที่บังกลาเทศ เพื่อนำเรือดังกล่าวไปขาย
ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศปก.ศรชล.ภาค 3) ได้ตรวจสอบเส้นทางเดินเรือย้อนหลังแล้วพบว่าเรือลำดังกล่าวและออกเดินทางจากประเทศรัสเซียเมื่อ 57 วันที่แล้ว และจะทำการติดตามเส้นทางเดินเรือของเรือลำดังดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเดินทางออกจากน่านน้ำไทย
ทั้งนี้ ศรชล.ภาค 3 มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ทางทะเลฝั่งอันดามัน ให้มีทรัพยากรทางทะเลอยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป