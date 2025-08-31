ด่วน! คนตกลงจากทางด่วนโทลเวย์ หลังเกิดเหตุรถยางแตก
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุรถยางแตกบนทางด่วนโทลเวย์ เสียหลักรถชนขอบทาง ทำให้ผู้ที่นั่งอยู่หลังกระบะตกลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ก่อนที่ต่อมาจะมีรายงานว่า ผู้ที่ตกลงมาเสียชีวิตแล้ว
เหตุดังกล่าว ทำให้การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงตรงข้ามไทยพีบีเอสติดขัดอย่างมาก ทั้งบนถนนวิภาวดีและบนทางด่วนโทลเวย์
