น้ำท่วมเขตเทศบาลทองแสนขัน สูงกว่า 2เมตร
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ปริมาณน้ำที่เกิดจากฤทธิ์พายุหนองฟ้า ที่ตกติดต่อกันตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองตรอน หรืออ่างห้วยแมง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ล้นสปริงเวย์ ประกอบกับปริมาณน้ำในลำห้วยน้ำมืด บ้านวังตะเคียน หมู่ 8 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน สะสมมีปริมาณมากได้ไหลลงมาสมทบกับน้ำในคลองตรอนซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองตรอนที่ปริมาณน้ำในอ่างสะสมจนล้นสปริงเวย์ ส่งผลทำให้น้ำในคลองตรอนบริเวณจุดผ่านเขตเทศบาลตำบลทองแสนขันเกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาล – หมู่บ้านคือ บ้านแสนขัน หมู่ 1,2 และ 3 ราว 500 หลังคาเรือน โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแสนขัน หมู่ 1 ระดับสูงมากกว่า 2 เมตร ทางอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลทองแสนขัน อาสากู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ ต่างใช้เรือยนต์ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือน เพื่อนำออกมาในที่ปลอดภัย ส่วนประชาชนที่มีข้าวของโดยเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ ต่างก็ขนนำขึ้นสู่ที่สูง
ขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำคลองตรอนล้นสปริงเวย์นั้น ทำให้น้ำในคลองหลังหมู่บ้านห้วยแมงสูงขึ้นจนทะลักล้นสะพานล่องแก่งห้วยแมง ทางพระสงฆ์ต้องช่วยกันใช้เชือกมัดราวสะพานไว้ เพื่อไม่ให้ตัวสะพานลอยไปกับกระแสนน้ำที่ไหลเชี่ยว นอกจากนี้สะพานดังกล่าวนั้นก็ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว นอกนี้ทางผู้นำท้องที่และท้องถิ่นต่างแจ้งเดือนประชาชนที่อยู่ใกล้คลองเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน อย่างไรก็ตามจากปริมาณน้ำในคลองตรอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้เกิดท่วมสะพานที่เชื่อมพื้นที่ทางการเกษตรกับบ้านเรือนประชาชนของบ้านร้องลึก หมู่ 6 ต.ผักขวง ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) จ.อุตรดิตถ์ ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านโคก อ.ฟากท่า อ.น้ำปาด อ.ทองแสนขัน อ.ลับแล และ อ.ตรอน ที่อยู่ติดกับลำห้วย คลอง และแม่น้ำ ให้เฝ้าระวังน้ำล่นตลิ่งปละน้ำป่าไหลหลากด้วย เนื่องจากฝนยังจะตกอย่างต่อเนื่องไปอีก 1-2 วัน