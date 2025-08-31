กัลฟ์-ทรู-ซีพี เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ‘จรัญ พงษ์จีน’ ที่ปรึกษามติชน คืนที่ 3 คนดังร่วมอาลัยแน่น
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในคืนที่ 3 ของการสวดพระอภิธรรม นายจรัญ พงษ์จีน ที่ปรึกษาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ซึ่งเสียชีวิต เมื่อเวลา 10.45 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม สิริอายุ 71 ปี
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. แขกผู้มีเกียรติทยอยเดินทางเข้าเคารพศพและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือมติชน, บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์, บมจ.ทรู และ ซีพี กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพ
ในการนี้ ผู้บริหารในเครือมติชนให้การต้อนรับ นำโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานและบรรณาธิการ กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก.มติชน, นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธาน และบรรณาธิการ กอง บก. ข่าวสด เป็นต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมไว้อาลัยในวันนี้ อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีต ผบ.ตร., นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ, นางนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ สื่อมวลชนอาวุโส, นายสมชาย มีเสน และนายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร ผู้บริหารเครือเนชั่น เป็นต้น
ต่อมา เมื่อเวลาราว 18.00 น. เริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายชีพ จุลมนต์ อดีตประธานศาลฎีกา, นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ และนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล
ทั้งนี้ พระสาริศ สิทฺธิสาโร (รัตนาวะดี) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมพระพี่เลี้ยง ร่วมพิธีด้วย
จากนั้น ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้มีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ส่งพวงหรีดร่วมอาลัย อาทิ คีรี กาญจนพาสน์, สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา), พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา, บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ, สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย, Ho Kitchen Seafood เป็นต้น
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล นายจรัญ พงษ์จีน มีขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-3 กันยายน ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี
วันที่ 29 สิงหาคม
เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 30 สิงหาคม-2 กันยายน
เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 3 กันยายน
เวลา 11.00 น. ถวายเพล
16.00 น. พิธีเคลื่อนร่าง
17.00 น. ฌาปนกิจ