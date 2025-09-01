ผบ.ตร.ร่วมงานสถาปนาตำรวจท่องเที่ยว ย้ำให้ทุกนาย พึงเป็น “เพื่อน” และ “ที่พึ่ง” นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้าย พร้อมด้วย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานภาคี และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการท่องเที่ยวเข้าร่วม วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ครบรอบ 8 ปี โดยมี พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ ภายในงาน ไจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและกำลังพล และพิธีทักษิณานุประทาน พร้อมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวชื่นชมข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และเน้นย้ำให้ทุกนาย พึงเป็น “เพื่อน” และ “ที่พึ่ง” ของนักท่องเที่ยว โดย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา พร้อมขานรับขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนางาน สร้างความเชื่อมั่นและการบริการนักท่องเที่ยว ตามแนวคิด “ความสะดวก – ความปลอดภัย – ความเป็นธรรม” ตอบสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่าน ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (ศปทท.ตร.) ขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานเพื่อความปลอดภัยกับตำรวจพื้นที่ สายด่วน 1155 ซึ่งรองรับ 8 ภาษาต่างประเทศและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แอพพลิเคชัน Thailand Tourist Police เพื่อการติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวที่สะดวกยิ่งขึ้น และ โครงการกล้อง AI ในแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถติดตามและจับกุมผู้ต้องหาแล้ว 421 ราย โดยในก้าวต่อไป จะเสริมศักยภาพด้วยการนำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่อัจฉริยะและโดรนตรวจการณ์มาใช้ในแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลสำคัญทั่วประเทศ พร้อมขยายเครือข่ายอาสาสมัครกว่า 8,500 คน ในทุกจังหวัดเพื่อทำงานร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด