ผบ.ตร. เผย บัญชีนายพล เรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอโปรดเกล้าฯ

ผบ.ตร.เผยบัญชีนายพลเรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอโปรดเกล้าฯ มีผล 1 ต.ค.
ความคืบหน้าหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เมื่อวานนี้ (31 สิงหาคม) ที่ใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมงในการพิจารณาบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปและจบลงด้วยดี โดยหลังจากนี้ ก.ตร.จะนำรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามลำดับ เพื่อให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
สำหรับกรณีที่อาจมีข้าราชการตำรวจบางรายรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐยืนยันว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป