ส่องพิกัดห้องน้ำแห่งปี ผู้ว่าฯ เชื่อ ‘ส้วมที่ดี’ คือตัวชี้วัด ‘เมืองนี้พัฒนาแล้ว’

ส่องพิกัด ‘ห้องน้ำแห่งปี’ ชัชชาติชี้ ‘ส้วมที่ดี’ คือตัวบ่งชี้ความเจริญของเมือง ลุยยกระดับสุขอนามัยในที่สาธารณะ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568”
นายชัชชาติกล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีกรุงเทพมหานคร ปี 2568 ในวันนี้
“เรื่องห้องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ เป็นตัวชี้วัดความเจริญของเมือง เพราะห้องน้ำเป็นเรื่องจำเป็น แม้บางคนมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องใหญ่ ตัวอย่างเช่น ประเทศจีน แต่ก่อนเราจะบอกว่าห้องน้ำไม่สะอาด ตอนนี้เขาสะอาดหมดแล้ว
อย่างวัด ปัจจุบันมีการพัฒนามาก ห้องน้ำดีกว่าที่บ้านเราอีก มีแอร์ พื้นห้องน้ำแห้งสนิท ตลาดก็ดีขึ้น ปั๊มน้ำก็เช่นกัน ถ้าปั๊มไหนห้องน้ำไม่สะอาด คนก็ไม่เข้า ห้องน้ำจึงสำคัญกับปั๊มน้ำมัน ปั๊มไหนห้องน้ำดี คนก็เข้าไปเติมน้ำมัน ไปซื้อของที่ร้านค้า ก็จะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย” นายชัชชาติชี้
นายชัชชาติกล่าวต่อว่า อนาคตอยากให้เพิ่มอีก 2 รางวัลคือ รางวัล ‘ห้องน้ำเที่ยงคืน’ สำหรับห้องน้ำที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว เพราะการเปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีความท้าทายด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษา อีกรางวัลคือ ‘พนักงานห้องน้ำดีเด่น’ เพื่อเป็นกำลังใจและยกย่องบทบาทสำคัญของพวกเขาในการดูแลรักษาความสะอาด
“เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีส่วนสำคัญมากๆ ในการทำให้เมืองกรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้น ถ้าห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งในกรุงเทพฯ มีคุณภาพดีเท่าเทียมห้องน้ำที่ได้รับรางวัลในวันนี้ เชื่อว่ามหานครนี้จะดีขึ้นเยอะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้มีห้องน้ำที่มีคุณภาพ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ได้อย่างสบายใจ” นายชัชชาติกล่าว และว่า
นอกจากเข้าสะดวกปลอดภัยแล้ว มาตรฐานสุขอนามัยที่ดีของห้องน้ำ ยังมีส่วนช่วยในการลดการแพร่เชื้อโรคระบาดต่างๆ ด้วย โดยหากเราร่วมใจกันก็สามารถขยายผลให้ขึ้นชื่อว่า ‘กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ห้องน้ำสาธารณะสะอาด’ ได้”
สำหรับ พิธีมอบรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 จัดโดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบรางวัลให้แก่สถานที่สาธารณะซึ่งมีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน แบ่งเป็นรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร รางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น และรางวัลห้องน้ำขวัญใจมหาชน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานเขตที่มีสถานที่ได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ ให้มีความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อการท่องเที่ยว โดยมุ่งพัฒนาในสถานที่สาธารณะ จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน สถานีบริการเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่ง และห้องน้ำริมทาง
ทั้งนี้ สำนักอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานเขต 50 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของสถานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปี 2568 มีผู้เข้าร่วมประกวดมากถึง 227 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากเจ้าของสถานที่สาธารณะเป็นอย่างดี
โดยผลการตัดสินการประกวดปรากฏว่า มีสถานที่ได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 24 แห่ง และรางวัลมาตรฐานห้องน้ำดีเด่น จำนวน 42 แห่ง ใน 9 กลุ่มเป้าหมาย (ยกเว้นกลุ่มแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มสถานีขนส่ง และกลุ่มห้องน้ำริมทาง) และรางวัลห้องน้ำขวัญใจมหาชน จำนวน 3 แห่ง พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานเขตที่มีสถานที่ได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 สำนักงานเขต เพื่อให้เกียรติ ชื่นชม และให้กำลังใจแก่เจ้าของสถานที่ ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานที่ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีในระดับประเทศต่อไป
ในการนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่านร่วมกันใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างมีจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึงผู้ใช้บริการคนต่อไป และรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะเหมือนกับห้องน้ำในบ้านของท่าน เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนสามารถดู พิกัดห้องน้ำสาธารณะที่ได้รับรางวัลได้ ที่นี่