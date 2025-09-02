‘แม่ทัพกุ้ง’ ลั่นแรง! ชี้สันติง่ายนิดเดียว พร้อมจูบปาก ‘แม่ทัพเขมร’ หากเลิกทะเลาะชั่วกัลปาวสาน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ศูนย์ภูมิภาคศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเสวนา หัวข้อ “วิสัยทัศน์หลักธรรมมะและการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน” นำโดย พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมภูมิภาคศึกษา
บรรยากาศเวลา 09.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อสีเหลืองคอยต้อนรับ พลโท บุญสิน พาดกลางอย่างเนืองแน่นบริเวณหน้าลานคณะศิลปศาสตร์ โดยขณะเดินเข้าสู่ห้องบรรยาย ได้รับคำกล่าวให้กำลังใจอย่างล้นหลาม โดยบางรายก็นำดอกกุหลาบมามอบให้ พร้อมกับขอลายเซ็นและถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกตลอดทาง
จากนั้น รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์, รศ.ดร.ดุลยภาค และ ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ต่อมาเวลา 10.10 น. พล.ท.บุญสิน แม่ทัพภาคที่ 2 เริ่มบรรยายหัวข้อ “วิสัยทัศน์หลักธรรมมะและการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน” โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังกว่า 240 คน และถ่ายทอดสดพร้อมกันอีกหลายห้องเรียน
ในตอนหนึ่งของการบรรยาย นักศึกษาถามว่า ตอนนี้สถาการณ์ชายแดนแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ทหาร การเมือง และประชาชน ซึ่งในส่วนของประชาชนนั้นเราต้องอยู่ร่วมกับเขาไปเรื่อยๆ คิดว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยกับคนเขมรอยู่ร่วมกันได้ โดยที่ทั้ง 2 ฝ่าย มีความสงบสุขต่อกัน
พล.ท.บุญสิน หรือ แม่ทัพกุ้ง กล่าวว่า ทำอย่างไรประชาชนถึงจะกลับมาเหมือนเดิม ง่ายนิดเดียวคือ ผู้นำเขาคิดอย่างไร ถ้าเขาคิดว่าอยากคืนดีกับเราด้วยความบริสุทธิ์ใจ มันทำได้หมด เพราะคนประเทศเขมรเขาเชื่อผู้นำ
“แม่ทัพกุ้งพร้อมที่จะไปจูบปากกับแม่ทัพเขมร ถ้าผู้นำเขามีความตั้งใจจริง มันอยู่ที่ผู้นำเขานะ เขมรน่ะ มันทำได้ถ้าผู้นำเขาบอกว่า ‘ต่อไปนี้เขมรกับสยาม หรือ คนไทย เราจะไม่ทะเลาะกันอีกตราบชั่วกัลปาวสาน’ ว่าแล้วแม่ทัพบุญสิน กับ แม่ทัพเขมร กอดกันสิ กอดกันปั๊บ แล้วก็หอมแก้ม มันทำไมจะไม่ดีกันล่ะ มันอยู่ที่ผู้นำ
แต่ถ้าอยากให้ประชาชนรักกัน แต่ผู้นำไม่ยอม มันไม่มีประโยชน์ ปัจจุบันนี้เขาได้ทำอย่างนั้นหรือยัง โพสต์แต่ละโพสต์เสี้ยมให้ทะเลาะกันทั้งนั้น แนวคิดเขาต้องเปลี่ยนไป ต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนทั้ง 2 ประเทศ ใช้เวลานิดนึง กาวใจตัวผู้นำก่อน
พอมาหน่วยทหาร ผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนันมาแห่งานบุญเข้าไปร่วมกัน มันก็จะมีสเตปนั้นขึ้นมา ไม่นานก็กลับมาเหมือนเดิม แต่ขึ้นกับผู้นำ อย่างที่ว่า” พล.ท.บุญสินเผ
