รองผู้ว่าฯ ขออภัยล่วงหน้า 4 ก.ย. ปิด ‘สาทรเหนือขาเข้า’ ทำสกายวอล์กสุรศักดิ์

รองผู้ว่าฯ ขออภัยล่วงหน้า 4 ก.ย. ปิดชั่วคราว ‘สาทรเหนือขาเข้า’ ทำสกายวอล์ก สุรศักดิ์-กรุงเทพคริสเตียน
เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนสาทรเหนือ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสุรศักดิ์ เพื่อตรวจความพร้อมการก่อสร้าง สกายวอล์ก ทางเชื่อมคนเดิน ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสุรศักดิ์ ไปยังสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ
นายวิศณุ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า โครงการนี้ตั้งใจทำเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนและประชาชน เพราะปกติถ้าลงจากบีทีเอส ต้องเดินอ้อมและข้ามถนนที่รถหนาแน่น เสี่ยงอุบัติเหตุ เราจึงสร้างสกายวอล์กเชื่อมตรงจากสถานีไปถึงหน้าโรงเรียนได้เลย สกายวอล์กมีความยาวประมาณ 110 เมตร เชื่อมต่อโดยตรงจากบีทีเอสสุรศักดิ์ถึงหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จะใช้โครงสร้างตอม่อของบีทีเอสที่แข็งแรงอยู่แล้ว เพื่อลดงบประมาณและเวลาก่อสร้าง ซึ่งจะติดตั้งทางเดินสำเร็จรูปด้วยเครนขนาดใหญ่ ทำให้ต้องปิดถนนชั่วคราว
เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง จึงต้อง ปิดถนนสาทรเหนือฝั่งขาเข้า (หน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน) จำนวน 3 ช่องทาง เหลือเพียง 1 ช่องทาง ในคืนวันจันทร์ที่ 1 ก.ย.68 เวลา 23.00 – 04.00 น. และคืนวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย.68 เวลา 23.00 – 04.00 น. ขอให้ผู้ใช้รถเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยฝั่งขาออกยังเปิดตามปกติ
“กรุงเทพมหานครต้องขออภัยในความไม่สะดวก คืนวันที่ 4 ก.ย.68 จะเป็นอีกคืนที่ปิดการจราจร เนื่องจากต้องยกชิ้นส่วนขนาดใหญ่ขึ้นติดตั้ง ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในอนาคตอย่างแน่นอน” นายวิศณุ กล่าว
สำหรับ ทางเดินยกระดับ (Sky Walk) แห่งนี้ ก่อสร้างบริเวณถนนสาทรเหนือ ด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับสถานีสุรศักดิ์ (S5) บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว และอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ความยาวประมาณ 110 เมตร โดยโครงสร้างหลักจะเป็นโครงสร้างเหล็ก พร้อมการจัดทำราวกันตก หลังคาคลุม และไฟส่องสว่าง การก่อสร้างทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย
ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้ลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 22-18-68 ลงวันที่ 4 ก.ค.68 ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.68 ถึง 1 ก.พ.69 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยคาดการณ์กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนตุลาคม 2568 โดยประชาชน ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักการจราจรและขนส่ง https://traffic.bangkok.go.th/