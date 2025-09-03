สืบนครบาลนำนักเรียนนักสืบรุ่น 117 จับบุหรี่ไฟฟ้าบนคอนโดหรู

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว รอง ผบก สส.บช.น. พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง และ พ.ต.ท.วิโรฒ จนุบุษย์ รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น สั่งการให้ พ.ต.ท.สัญญลักษ์ สังขะภักดี สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดีอาญารุ่นที่ 117 ( ชุดปฏิบัติการที่ 3/1) นำหมายค้นศาลอาญาพระโขนง ที่ ค.119/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568
เข้าตรวจค้นห้องเลขที่ 10/216 คอนโด พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบ/ตรวจยึดของกลางหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 10 ชิ้น บุหรี่ไฟฟ้าแบบสูบทิ้ง 21 ชิ้น จับกุมนายศุภเดช (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดปทุมธานี โดยกล่าวหาว่า “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง (พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 244, 246) สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพ นำส่งพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน ดำเนินคดี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แบงก์กรุงเทพ แจ้งระบบขัดข้องทำให้ไม่มีการบันทึกรายการเคลื่อนไหว ยันไม่ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์
- คปภ. เดินหน้าคุมเข้ม เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต ป้องกันความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย
- ฌาปนกิจ ‘จรัญ พงษ์จีน’ ที่ปรึกษามติชน หลากวงการอาลัยแน่น พระพรหมสิทธิ-สุรเกียรติ์ ปธ.พิธี
- นัทรียา ยันท่องเที่ยวไปต่อแม้การเมืองเปลี่ยน วิ่งสู่เป้ารายได้ 3 ล้านล้านบาท