ชัชชาติ เผย ‘ลอกคลอง-ล้างท่อ’ ครบทะลุเป้า! ชี้ย้ายบ้านรุกลำน้ำ ‘คลองเปรม’ ขุดลอกได้ดีขึ้น!

ชัชชาติ เผย ‘ลอกคลอง-ล้างท่อ’ ครบทะลุเป้า! ชี้ย้ายบ้านรุกลำน้ำ ‘ขุดลอกได้ดีขึ้น’ สั่งจับตาน้ำเหนือ-ตะวันออกในระยะนี้
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครว่า เรื่องการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายได้ดำเนินการทะลุเป้าไปแล้ว
“ขณะนี้สิ่งที่น่ากังวลคือน้ำที่มาจากด้านเหนือกับทางด้านตะวันออก โดยมีข่าวว่าน้ำเหนือจากทางเพชรบูรณ์-หล่มสักมีน้ำมาเยอะ และทางด้านตะวันออก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ปรับเพิ่มการระบายน้ำ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบลงมาทางคลอง 13 คลองพระองค์เจ้า คลองประเวศบุรีรมย์ ทำให้ทางฝั่งตะวันออกได้รับผลกระทบ จึงสั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทางฝั่งตะวันออกใกล้ชิด เพื่อบริหารน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งจะดึงน้ำมาออกที่ประตูน้ำพระโขนง” นายชัชชาติเผย
นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของคลองเปรมประชากร จะมีปัญหาเฉพาะตรงจุดที่ยังมีบ้านเรือนที่รุกล้ำอยู่ ซึ่งเมื่อมีบ้านเรือนรุกล้ำ เราก็จะไปขุดลอกไม่ได้ เพราะบ้านจะสไลด์ลง แต่ที่ผ่านมาได้มีการย้ายบ้านรุกล้ำเหล่านี้ขึ้นมาเป็นบ้านมั่นคงจำนวนมากเกิน 50% แล้ว ทำให้เราขุดลอกคลองได้ดีขึ้น หากกังวลเรื่องคลองเปรมฯ ก็จะกังวลจุดที่มีประชาชนบุกรุกกับบริเวณใต้สะพาน ทั้งนี้ ได้พยายามตักให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
“เรื่องการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำต่าง ๆ มั่นใจว่าทำได้ครบเป้าหมดแล้ว เพราะเราทยอยดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงที่มีฝนตกแรงหลายครั้งที่ผ่านมา น้ำก็สามารถระบายได้ค่อนข้างเร็ว แต่ต้องยอมรับว่าอาจมีบางจุดที่ยังมีปัญหา อย่างล่าสุดเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน พบว่ามีผู้รับเหมาแอบนำคอนกรีตไปทิ้งในท่อระบายน้ำแถวกิ่งแก้ว จึงได้สั่งให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที” นายชัชชาติกล่าว