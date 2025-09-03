ชัชชาติ รุดตรวจคลองสำเหร่ เร่งหา ‘สาเหตุ’ ปลาตายปริศนา

ชัชชาติ รุดลงคลองสำเหร่ เร่งสอบปมปลาตายปริศนา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ บริเวณคลองสำเหร่ หน้าปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 ซึ่งเป็นทางเข้าวัดราชวรินทร์ (วัดสำเหร่) เขตธนบุรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. ร.ต.เดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามกรณีปลาตายจำนวนมากบริเวณคลองสำเหร่
นายชัชชาติ กล่าวว่า จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นถึง สาเหตุการตายของปลา อาจเกิดจากสารเบนโทไนท์ ที่ใช้ในการขุดเจาะชั้นดินเพื่อรักษาเสถียรภาพ ซึ่งอาจรั่วไหลปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำจนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในคลอง
อย่างไรก็ตาม หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าสารดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ปลาตาย เนื่องจากโดยปกติแล้วการใช้สารเบนโทไนท์ในการก่อสร้างจะมีถังเก็บแยกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตร่วมอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัจจัยให้เกิดเหตุการณ์ปลาตายได้แก่ กรณีที่มีการปิดกั้นคลองเพื่อดำเนินการขุดเจาะใต้ดินสำหรับการก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างต้องใช้วิธีกั้นคลองและสูบน้ำทดแทน ประกอบกับการเปิดปิดประตูระบายน้ำตามระดับน้ำหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยา อาจส่งผลให้น้ำในคลองไหลเวียนไม่ดีพอ ตลอดจนสภาพคลองสำเหร่ที่มีลักษณะตื้นเขิน เนื่องจากไม่ได้มีการขุดลอกมาหลายปี และยังขาดระบบท่อเก็บกักน้ำเสียจากบ้านเรือน
ทั้งนี้ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องระบบท่อแยกน้ำเสียจากบ้านเรือน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นข้อสังเกตสำคัญที่ต้องนำไปพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปที่แน่ชัดต่อไป
นายชัชชาติ ได้เน้นย้ำและกำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาสาเหตุที่แน่ชัดของการตายของปลา และวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก เบื้องต้นได้รับรายงานว่า สำนักงานเขตธนบุรีได้ดำเนินการสั่งปรับผู้รับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แล้ว