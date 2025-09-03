ชัชชาติ ลุยสำรวจคลองสำเหร่ หลังปลาตายอื้อ สาเหตุยังไม่ชัด ไม่ยืนยัน ‘เบนโทไนท์’ หรือไม่

เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ได้เดินสำรวจ คลองสำเหร่ เขตธนบุรี พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สืบเนื่องจากกรณี ข้อร้องเรียน ปลาตายจำนวนมาก บริเวณคลองสำเหร่ หน้าปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 ซึ่งเป็นทางเข้าวัดราชวรินทร์ (วัดสำเหร่) หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โดยมีนายนิพนธ์ ศรีเรือง ผู้อำนวยการกองระบบคลอง ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ (สนน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา
นายชัชชาติ กล่าวว่า ถนนแห่งนี้เป็นถนนที่กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ซึ่งกำลังทำรถไฟฟ้าใต้ดิน ก็จะมีเรื่องการก่อสร้าง ‘สารเบนโทไนท์’ ซึ่งสารเบนโทไนท์ใช้เพิ่มเสถียรภาพเวลาขุดดิน เพื่อไม่ให้ดินพังไปในหลุมที่เจาะ ซึ่งสารพวกนี้จะไม่ไหลออกมาด้านนอก เราจะเห็นเป็นถังกลมๆ เรียงกัน ซึ่งมันจะรีไซเคิลในตัวเอง แต่เท่าที่ดูยังไม่สรุปได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาตาย และสารเบนโทไนท์เองก็ไม่ได้ยืนยันว่าทำให้ปลาตาย
นายชัชชาติ กล่าวถึงปัญหาการจัดการน้ำเสียว่า ในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีระบบกำจัดน้ำเสียครอบคลุมประมาณ 50% ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อส่งไปบำบัด และจะเร่งดำเนินการต่อไป ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมจากพายุหรือระดับน้ำเจ้าพระยาหนุนสูง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำในคลองออกไปได้ ส่งผลให้กลายเป็นแหล่งน้ำ น้ำเสียสะสมและไม่สามารถระบายออก หลายพื้นที่ในช่วงฤดูฝนจึงประสบปัญหาน้ำไม่ระบาย และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรุนแรง
ซึ่งนายชัชชาติ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่า วันนี้ไม่มีปลาตายหรือ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า วันนี้ไม่มีปลาตาย แต่เมื่อวานพบตายเยอะมาก และได้เก็บไปเยอะแล้วเมื่อวาน