ขรรค์ชัย แต่งโคลงอาลัย ‘จรัญ พงษ์จีน’ ที่ปรึกษามติชน ฌาปนกิจวันนี้ 17.00 น.
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีบำเพ็ญกุศล นายจรัญ พงษ์จีน ที่ปรึกษาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ซึ่งเสียชีวิต เมื่อเวลา 10.45 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม สิริอายุ 71 ปี
โดยเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ สวดมาติกา-บังสุกุล จากนั้น ครอบครัวและเจ้าภาพร่วมกันถวายภัตตาหารเพล โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์, นางสาวสายทิพย์ ยิ้มละมัย, นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย, นางสาวจันทนา นาควัตน์, นายนิทัศน์ พงษ์จีน, นายมานพ พงษ์จีน, นายชลิต พงษ์จีน, นายสุทิศ พงษ์จีน, นายทีมภพ พงษ์จีน และนางสาวศิริวรรณ พงษ์จีน ประเคนภัตตาหาร โดย พระกฤติพันธุ์ พงษ์จีน และพระวิวรรธน์ พงษ์จีน ทอดผ้าไตร
ทั้งนี้ ในเวลา 16.00 น. จะมีพิธีเคลื่อนร่างจากศาลา 11 สู่เมรุ และฌาปนกิจเวลา 17.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้แต่งโคลงอาลัย ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเนื่องในงานฌาปนกิจ นายจรัญ พงษ์จีน
ความดังนี้
นาย กระดิกนิ้วเรียกน้อง ลัคนา
จรัญ จรัสจรมา เพียบพร้อม
พงษ์ เผ่าเหล่าพงษา เสมอเพื่อน
จีน ไทยใหญ่น้อยเขยื้อน ขยับร้องรับจรัญ