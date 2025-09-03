รวบชายวัย 44 เมาหื่น ลวนลามหญิงพิการ ตอนนั่งวีลแชร์ทำงาน ดิ้นขัดขืน ยังตามไปอนาจารต่อ

คอมมานโด รวบชายวัย 44 เมาหื่น-หญิงพิการยังไม่เว้น บุกลวนลามเหยื่อบนรถเข็น โชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานเข้ามาช่วย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.เจษฎา โสมนัส ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปพ. พ.ต.ต.หญิง ภัสสราภรณ์ ไชยแก้ว สว.กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายธีระวัฒน์ หรือโอ๋ อายุ 44 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 738/2568 ลงวันที่ 21 ส.ค.2568 ข้อหากระทำอนาจารบุคคลอายุเกินกว่า 15 ปี โดยใช้กำลังประทุษร้าย ได้บริเวณริมถนน ซอยรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จากการจับกุมทราบว่า เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะ น.ส.บี (นามสมมุติ) ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้พิการทางขา นั่งทำงานอยู่บนรถเข็นภายในสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี ระหว่างนั้นมีนายธีระวัฒน์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นบุตรชายของแม่บ้านเดินเข้ามาด้วยอาการมึนเมาสุรา ก่อนพุ่งตรงเข้ามายังผู้เสียหายแล้วใช้มือโอบกระชากแขนเข้ามาใกล้ตัวพร้อมพูดว่า “ขอหอมหน่อย” ด้วยความตกใจผู้เสียหายจึงสะบัดแขนดิ้นขัดขืนจนสามารถหลุดออกมาได้
แต่นายธีระวัฒน์ก็ยังไม่ละความพยายาม เดินตามปรี่เข้าหาผู้เสียหายอีกครั้ง ก่อนทำอนาจารใช้มือถลกกระโปรงขึ้น ระหว่างนั้นมีเพื่อนร่วมงานของผู้เสียหายเดินกลับเข้ามาเห็นพอดีและรีบเข้าช่วยเหลือ หลังจากนั้นก็พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ สภ.คลองหลวง จนมีการออกหมายจับ และตามจับกุมนายธีระวัฒน์ได้ดังกล่าว
สอบสวนนายธีระวัฒน์ให้การปฏิเสธ จึงนำตัว สภ.คลองหลวง ดำเนินคดี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทินปัดออกความเห็น กระแสข่าวตีกลับเอกสารทูลเกล้าฯยุบสภา ชี้รัฐบาลควรแจงประชาชน ขอให้เล่นตามกติกา
- ครู-น.ร. อ.เสนา เร่งขนโต๊ะ-เก้าอี้ หนีน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยางเพิ่มระบายน้ำเป็น 1,500 ล้านลบ.ม./วินาที
- มายด์ ลภัสลัล อวดภาพพรีเวดดิ้งสุดเก๋ เคาท์ดาวน์วันวิวาห์ พาย สุนิษฐ์ ปลายปีนี้
- 3 ส.ส.ประชาธิปัตย์ แจง 4 ข้อหนุน อนุทิน นั่งนายกฯ ผ่าทางตันปท.-คืนอำนาจปชช. ปัดดีลแลกตำแหน่ง