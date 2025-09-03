ไทยร่วมประชุมหัวหน้าสนง.ทรัพย์สินทางปัญญา เกาหลี-อาเซียน เร่งใช้ประโยชน์-หาแหล่งทุน
นางสาวนุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำทีมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณรัฐเกาหลี-อาเซียน (Republic of Korea (ROK) – ASEAN Heads of Intellectual Property Office (IPO) Meeting) ครั้งที่ 8 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบทรัพย์สินทางปัญญาและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน
นางสาวนุสรา เปิดเผยว่า การประชุม ROK – ASEAN Head of IPO ครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การศึกษาและการฝึกอบรม ความร่วมมือทางเทคนิคโดยเฉพาะด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า มาตรการในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการหาแหล่งเงินทุนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
นางสาวนุสรา กล่าวว่า อาเซียนและเกาหลี ได้หารือแนวทางการมีความร่วมมือระหว่างกัน ซี่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน พ.ศ. 2569-2573 ที่ได้จัดทำโดยคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) รวมทั้งการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่ครอบคลุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลีและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนเพื่อต่อยอดจากบันทึกความร่วมมือที่มีการลงนามไป เมื่อปี พ.ศ.2561 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงพัฒนาแผนงานและกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการบูรณาการความร่วมมือและสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี พ.ศ.2568 (2025 Joint Statement between The Republic of Korea and The Association of South East Asian Nations (ASEAN) on Intellectual Property Cooperation) เพื่อยืนยันความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างกัน และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อตอบสนองความต้องการด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินทางปัญญา“
นอกจากนี้ ในห้วงการประชุมฯ กรมฯ ยังได้ประชุมหารือทวิภาคีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี (Korean Intellectual Property Office: KIPO) ซึ่งได้แลกเปลี่ยนพัฒนาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความเห็นในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้า และเสริมสร้างโอกาสการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ