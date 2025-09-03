คปภ. เดินหน้าคุมเข้ม เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต ป้องกันความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย
ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้เข้าควบคุมและกำกับดูแล บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด โดยอาศัยคำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และคำสั่งนายทะเบียนที่ 13/2568 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ซึ่งกำหนดให้บริษัทดำเนินการแก้ไขฐานะและการดำเนินการ แม้บริษัทจะมีความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา อาทิ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว รวมจำนวน 185 ล้านบาท และได้เรียกคืนเงินกู้ยืมจากการทำสัญญาให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์ เป็นประกัน ซึ่งมีกรรมการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทโดยมิได้ขออนุญาตจากนายทะเบียน โดยได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR ) จัดสรรเงินสำรอง ตามมาตรา 23 และจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 13/2568 ได้อย่างครบถ้วน
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แท้จริงของบริษัท ณ ปัจจุบัน รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนในอนาคต สำนักงาน คปภ. จึงออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 52/2568 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568 กำหนดให้บริษัทแก้ไขฐานะและการดำเนินการเพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. ให้บริษัทจัดทำและนำส่งรายงานผลการตรวจสอบกรณีพิเศษ (Special Audit) เฉพาะในส่วนของกิจการบริษัทตามเกณฑ์ การชำระบัญชี (Liquidation) ซึ่งมีขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความมีอยู่จริง ความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ที่ปรากฏในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ ในการจัดทำ Special Audit ให้บริษัทจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจประกันภัย และต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือ มีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยให้นำส่งต่อนายทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568
2. ให้บริษัทนำส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 13/2568 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568
3. บริษัทยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2567 และคำสั่งนายทะเบียนที่ 13/2568 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะและการดำเนินการตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2567 คำสั่งนายทะเบียนที่ 13/2568 หรือคำสั่งนายทะเบียนที่ 52/2568 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือบริษัทมีการดำเนินการที่อาจเข้าข่ายกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพิ่มเติม สำนักงาน คปภ. จะยกระดับการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สำนักงาน คปภ. ยืนยันว่าคำสั่งนายทะเบียนในครั้งนี้ จะไม่กระทบต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนและการได้รับชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด หากผู้เอาประกันภัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.oic.or.th ซึ่งพร้อมให้บริการข้อมูล