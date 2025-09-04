รฟท. ฮึ่ม! แจ้งผอ.เขตธนบุรี สั่งหยุดทันที สก.ลาดยางริมทางรถไฟ ชี้ไม่ได้รับอนุญาต-ผิดกม.

รฟท. ฮึ่ม! ร่อนหนังสือแจ้งผอ.เขตธนบุรี’ สั่ง สก. หยุดลาดยางริมทางรถไฟทันที หลังเช็กแล้วไม่ขออนุญาต ชี้ผิดกม.
เมื่อวันที่ 4 กันยายน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เผยแพร่หนังสื่อส่งถึง ผู้อำนวยการเขตธนบุรี หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่สื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพการราดยางแอสฟัลท์ เพื่อใช้เป็นทางสัญจรบริเวณพื้นที่ริมทางรถไฟ ระหว่างกม. 4/17 – กม. 5/1 ช่วงที่หยุดรถวุฒากาศ – คลองต้นไทร บนเส้นทางสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย พบว่า เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการเขตธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่ดำเนินการราดยางแอสฟัลท์ฯ ให้งดการกระทำดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และไม่เป็นไปตามระเบียบของการรถไฟฯ อีกทั้งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อการเดินขบวนรถไฟและต่อระบบขนส่งทางราง ซึ่งหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการรถไฟฯ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ที่ดำเนินการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด จนกว่าจะมีการแก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอย้ำว่า การใช้หรือพัฒนาใด ๆ บนพื้นที่ของการรถไฟฯ จำเป็นต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งทางรางและประชาชนผู้ใช้บริการ