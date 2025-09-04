อย. ตรวจเจอ สารปรอท ในเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากจีน เสี่ยงทำไตอักเสบ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยแพร่ประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบ ระบุว่า ตามที่ อย. ได้ตรวจสอบการนำเข้าเครื่องสำอางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) โดยได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอาง KMA MULTI FACE STICK (Aurora Pink) ครั้งที่ผลิต : BP240103B วันเดือนปีที่ผลิต : 09-2024 วันเดือนปีที่หมดอายุ : 09-2027 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสารปรอทและสารประกอบของปรอทที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งเข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ จึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบ ดังนี้
เครื่องสำอาง KMA MULTI FACE STICK (Aurora Pink) เคเอ็มเอ มัลติเฟซ สติ๊ก (ออโรร่า พิงค์) เลขจดแจ้ง 10-2-6700008482 ผลิตโดย : Kaiya (Shantou) Cosmetics Co., Ltd จัดจำหน่ายโดย : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ครั้งที่ผลิต : BP240103B วันเดือนปีที่ผลิต : 09-2024 วันเดือนปีที่หมดอายุ : 09-2027
ผลตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางดังกล่าว ตรวจพบปรอทและสารประกอบของปรอท (Mercury and its compounds – Mercury) อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ
ข้อแนะนำ ขอให้เลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประชาชนควรเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย ควรซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์
https://cosmetic.fda.moph.go.th/ประกาศผลการวิเคราะห์/
กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ