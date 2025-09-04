มภท.1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ติดตาม ปัญหารุกล้ำที่ดิน-พบปะ ชรบ.ย้ำแก้ปัญหาตามขั้นตอน

แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ติดตามสถานการณ์รุกล้ำที่ดิน-พบปะ ชรบ. ย้ำแก้ปัญหาตามขั้นตอน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่หมู่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และพบปะพูดคุยกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะกรณีชาวกัมพูชาเข้ามารุกล้ำที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผน พร้อมทั้งเร่งรัดการทวงคืนพื้นที่ให้กับประชาชน
พล.ท.อมฤต ได้กล่าวขอบคุณชรบ.ที่ช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และยืนยันว่ากองทัพจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนตามกรอบที่กำหนด เพื่อรักษาความมั่นคงและสิทธิของประชาชนในพื้นที่