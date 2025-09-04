จตุจักรยืนหนึ่ง สื่อสารเส้นเลือดฝอย ยอดเอนเกจทะลุ 38 ล้าน ใน 6 เดือน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับฟังรายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์เส้นเลือดฝอย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2568 จาก นางรุ่งรัตน์ พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเททพมหานคร ครั้งที่ 9/2568 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
10 สำนักงานเขตที่มี Engagement สูงสุดบนช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่
1. เขตจตุจักร มียอดรวม Engagement 6 เดือน 38,369,584 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 6,394,931
2. เขตคลองเตย มียอดรวม Engagement 6 เดือน 9,341,263 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 1,556,877
3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มียอดรวม Engagement 6 เดือน 6,554,396 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 1,092,399
4. เขตมีนบุรี มียอดรวม Engagement 6 เดือน 6,226,299 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 1,037,717
5. เขตประเวศ มียอดรวม Engagement 6 เดือน 4,537,167 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 756,195
6. เขตปทุมวัน มียอดรวม Engagement 6 เดือน 4,508,916 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 751,486
7. เขตดอนเมือง มียอดรวม Engagement 6 เดือน 3,441,454 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 573,576
8. เขตยานนาวา มียอดรวม Engagement 6 เดือน 3,323,004 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 553,834
9. เขตบางกะปิ มียอดรวม Engagement 6 เดือน 3,242,990 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 540,498
10. เขตราชเทวี มียอดรวม Engagement 6 เดือน 2,777,064 และมียอดเฉลี่ยต่อเดือน 462,844
สำหรับ 3 ประเด็นสำคัญที่ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย บ้านนี้ไม่เทรวม โรงเรียน กทม. เปลี่ยนไปแล้ว และ 1 ล้านความไว้วางใจ Traffy Fondue
โดย “บ้านนี้ไม่เทรวม” เป็นการเผยแพร่เนื้อหาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2568 โดยมีภาพรวมผลการเผยแพร่ของทั้ง 50 สำนักงานเขต ดังนี้ ยอด Engagement รวม 6 เดือน เท่ากับ 947,904 มีแนวโน้มการรับรู้เพิ่มขึ้น โดย 10 สำนักงานเขตที่มี Engagement สูงสุด ได้แก่ คลองเตย บางกะปิ คันนายาว จตุจักร คลองสามวา หนองจอก บางเขน ภาษีเจริญ หนองแขม และบางคอแหลม
“โรงเรียน กทม. เปลี่ยนไปแล้ว” เป็นการเผยแพร่เนื้อหา ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2568 มีภาพรวมผลการเผยแพร่ของทั้ง 50 สำนักงานเขต ดังนี้ ยอด Engagement เดือนมิถุนายน เท่ากับ 107,824 ยอด Engagement เดือนกรกฎาคม เท่ากับ 277,191 มีแนวโน้มการรับรู้เพิ่มขึ้น โดย 10 สำนักงานเขตที่มี Engagement สูงสุด ได้แก่ คลองสาน คลองสามวา จตุจักร บางเขน คันนายาว หนองจอก ดอนเมือง บางบอน ดินแดง และจอมทอง
“1 ล้านความไว้วางใจ Traffy Fondue” เป็นการเผยแพร่เนื้อหา ในเดือนกรกฎาคม 2568 มียอด Engagement รวมของทั้ง 50 สำนักงานเขต เท่ากับ 61,950 โดย 10 สำนักงานเขตที่มี Engagement สูงสุด ได้แก่ คลองเตย ดินแดง สะพานสูง บางกะปิ คลองสามวา ดอนเมือง บางขุนเทียน บางเขน จตุจักร และหนองจอก
ทั้งนี้ มติที่ประชุมรับทราบ มอบหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น ด้านการพัฒนาคลอง ด้านการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง