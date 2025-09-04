ทภ.1 พบเขมรปิดถนนหมายเลข58 เกณฑ์คนประท้วง หลัง ทหารไทย ขึ้นป้ายให้ออกจากบ้านหนองจาน

ด่วน! ทภ.1 พบ เขมร ปิดถนนหมายเลข58 เกณฑ์คนร่วมประท้วง ทหารไทย ขึ้นป้ายขับไล่ออกจากบ้านหนองจาน ชี้ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 กันยายน กองทัพภาคที่1 (ทภ.1) เปิดเผยว่า กองกำลังบูรพา ได้ตรวจพบว่า มีการระดมชาวกัมพูชานอกพื้นที่โดยทำการปิดถนนหมายเลข58 ฝั่งกัมพูชา และเกณฑ์คนที่สัญจรไปมาให้เข้ามาสมทบมวลชนกัมพูชาประท้วง
ทหารไทยใกล้บริเวณหลักเขตแดนที่ 46 เหตุไม่พอใจ
ฝ่ายไทยติดป้ายเตือนให้ประชาชนชาวกัมพูชา 170 หลังคาเรือนย้ายออกจากพื้นที่รุกล้ำประเทศไทย บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
โดยกองกำลังบูรพา จะดำรงไว้ซึ่ง อธิปไตย ของชาติ ไม่ให้มีใครมารุกราน ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของพี่น้อง ประชาชนตาม แนวชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
