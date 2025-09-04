ชัชชาติ ส่อง ‘คัฟเวอร์เวย์’ สาทรใต้ – เชื่อมรถไฟฟ้า2สถานี คาดเสร็จปลายปีนี้

ชัชชาติ ส่อง Covered Walkway สาทรใต้ เชื่อม ‘2สถานีรถไฟฟ้า’ พร้อมให้เดินได้-เดินดี ปลายปี 68
เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ส่องโครงการทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุม (Covered Walkway) บริเวณถนนสาทรใต้ เขตบางรัก
นายชัชชาติ กล่าวว่า Covered Walkway เป็นโครงการที่อยู่ในนโยบายตั้งแต่ต้น โดยนำร่องเป็นที่แรกบริเวณถนนสาทรใต้ ช่วงสถานี MRT ลุมพินี ถึงสกายวอล์กช่องนนทรี ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เป็นโครงการที่ไม่ได้ง่ายแต่ก็เสร็จไปพอสมควรแล้ว ส่วนทางเท้าก็จะทำตามมาทีหลัง เพราะต้องทำหลังคาให้เสร็จก่อน เห็นได้ว่ามีผลลัพธ์ที่ดีเพราะบริเวณนี้มีผู้คนสัญจรมาก มีทั้งออฟฟิศและคอนโด ทั้งยังเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2 สถานี ได้ใช้กันแดดกันฝน คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน
ทั้งนี้ สำหรับการทำหลังคาคลุมทางเท้าและติดไฟส่องสว่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 68 สำหรับทางเท้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ดำเนินการเดินท่อร้อยสายไฟ ไปพร้อมกับการก่อสร้างโครงการคาดว่าทางเท้าจะเสร็จภายในสิ้นปี 68