กองกำลังบูรพา สรุปเหตุการณ์ เปิดแผนปฏิบัติการรับ ชาวกัมพูชารวมตัวประท้วงที่บ้านหนองจาน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบก Royal Thai Army
กองกำลังบูรพา ขอรายงานเหตุการณ์บริเวณพื้นที่หน้าแนวชายแดน บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 หน่วยงานจังหวัดสระแก้ว, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยระบุให้ราษฎรกัมพูชาที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำเข้ามาฝั่งไทย ต้องดำเนินการรื้อถอนและออกจากพื้นที่ดังกล่าว
การติดตั้งป้ายประกาศนี้กลายเป็นการกระตุ้นความไม่พอใจของราษฎรกัมพูชาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิพาท นำไปสู่การรวมตัวประท้วงในวันนี้
4 กันยายน 2578 เวลา 09.30 น. มีราษฎรกัมพูชาประมาณ 200 คน รวมตัวกันบริเวณบ้านหนองจาน เพื่อแสดงการประท้วง การรวมตัวอยู่ในลักษณะกดดันเชิงสัญลักษณ์ ยังไม่พบพฤติกรรมใช้ความรุนแรงโดยตรง แต่มีความพยายามเคลื่อน ไหวเข้าใกล้จุดติดตั้งป้าย
กองกำลังบูรพา ประเมินว่า หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปโดยไม่ควบคุม อาจนำไปสู่การรื้อทำลายเครื่องกีดขวาง และบานปลายเป็นเหตุเผชิญหน้า
กองกำลังบูรพาสั่งการให้หน่วยกำลัง พร้อมด้วยกำลัง ตร. ในพื้นที่ได้ตรึงกำลังเชิงป้องปราม โดยมีกำลังเข้าควบคุมพื้นที่หลัก ได้แก่
- ฉก.12 ,ฉก.ตาพระยา ,ร้อย.ฉก.ตชด.4
- กองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
รูปแบบการปฏิบัติ
- เน้น การสกัด–การกันชน–การกดดันเชิงจิตวิทยา เพื่อไม่ให้มวลชนเข้าถึงเครื่องกีดขวาง
- มีการควบคุมพื้นที่เชิงชั้น ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามเป็นการปะทะโดยตรง
ผลการปฏิบัติ
- เวลา 18.30 น. กลุ่มมวลชนกัมพูชาทยอยแยกย้ายกลับโดยสงบ
- เวลา 22.00 ไม่มีกลุ่มมวลชนกัมพูชาหลงเหลือในพื้นที่
- ไม่มีกำลังพลของหน่วย หรือราษฎรกัมพูชาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- กกล.บูรพา สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาด โดยไม่ต้องใช้มาตรการรุนแรง