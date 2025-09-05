เจ๊แมว ให้ปากคำดีเอสไอ คดีเขากระโดง ขอให้ลุยสอบเพิ่ม สนามแข่งรถ-สนามฟุตบอล

กุสุมาลวตี เข้าให้ปากคำ DSI คดีเขากระโดง ขอให้ลุยสอบสวนเพิ่มเติม ปม สนามแข่งรถ-สนามฟุตบอล สร้างทับที่สาธารณะ จี้ “นักการเมืองดังบุรีรัมย์” ออกมาให้ข้อมูลดีเอสไอ เหตุ โผล่ชื่อในเอกสารครอบครองที่ดิน พร้อมเตือนใจ “ผู้ว่าฯ รฟท.” ให้ยืนหยัดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทวงคืนที่หลวงกลับสู่แผ่นดิน มองการกลัวถือเป็นความเสื่อมของข้าราชการ เชื่อ “อนุทิน” หากเป็นนายกฯ ต้องใช้อำนาจแทรกแซงการทำคดีของดีเอสไอ
เมื่อเวลา 11.00 วันที่ 5 กันยายน ที่ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม ดำเนินการสืบสวนเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการครอบครองและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ อันอาจเป็นที่ดินของรัฐและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคณะบุคคลหลายฝ่าย เป็นเรื่องสืบสวนที่ 97/2568 พร้อมให้ดำเนินการสอบสวนปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐาน ประสานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงการทางรถไฟลำปลายมาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ คณะพนักงานสืบสวนดำเนินการสืบสวนเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการครอบครอง และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ อันอาจเป็นที่ดินของรัฐและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคณะบุคคลหลายฝ่าย ได้เชิญนางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท หรือ เจ๊แมว เข้าสอบปากคำในฐานะพยานเพิ่มเติม เพื่อนำถ้อยคำร้องทุกข์กล่าวโทษประกอบเข้าสำนวนการสืบสวนก่อนประมวลเรื่องเสนออธิบดีดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ
นางกุสุมาลวตี ได้เดินทางมาถึงกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยก่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ว่า วันนี้ดีเอสไอเชิญมาดูสำนวนทั้งหมด เพื่อที่จะประกอบการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิด และทราบว่ามีประเด็นการฟอกเงิน ซึ่งสิ่งที่ตนต้องการคือ เอาที่ดินเขากระโดงกับเป็นที่ของหลวง และเป็นที่น่าเสียใจแม้ว่าบางคนจะยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรี แต่กลับมีการให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไปร้องเรียนดีเอสไอ ซึ่งอยู่ในคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 26 ในเรื่องการสืบสวนคดีฮั้ว ส.ว.
นางกุสุมาลวตี กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ดี ในเรื่องของเขากระโดงนั้น ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าฯ รฟท.) กลับชะงักการดำเนินการ ทั้งที่กรมที่ดินได้เพิกถอนแล้ว แต่การรถไฟฯ กลับไม่ได้ดำเนินการอะไรแต่อย่างใด ซึ่งก่อนหน้านี้ตนบังเอิญได้เจอกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี ตนได้ขอให้ผู้ว่าฯ รฟท. จัดการอย่างเร่งด่วนด้วย แต่ก็กลับมีการชะลอไว้ อย่างไรก็ตามตนทราบว่าเจ้าหน้าที่ดีเอสไออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อจะได้พิจารณาดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดให้เสร็จสิ้น ดังนั้น ตนในฐานะผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษจึงต้องมาตรวจดูถ้อยคำสำนวนว่ามีความผิดอย่างไรบ้าง
นางกุสุมาลวตี กล่าวอีกว่า รู้สึกดีใจที่ดีเอสไอทำงานอย่างรวดเร็ว จึงคิดว่าน่าจะเอาผิดกับคนที่กระทำความผิดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟอกเงิน หรือความผิดทางอาญา เป็นต้น ซึ่งตนทราบว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล แม้ตอนนี้ยังได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็ได้มีการไปแจ้งความหมิ่นประมาทตนไว้ที่ สน.ทองหล่อ เพื่อที่จะให้ตนเป็นผู้ต้องหา ไม่ได้รับการประกันตัว เอาตนเข้าคุก ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการไปฟ้องตรงต่อศาลแล้วแต่ทำไมยังมาแจ้งความดำเนินคดีซ้ำซ้อน ซึ่งเรื่องนี้ตนจะให้ทนายดำเนินการไปก่อน นี่ถือเป็นการต่อสู้ที่เราแลกด้วยชีวิต ซึ่งตนก็ได้รับเหรียญครุฑจากประชาชน เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นเกราะป้องกันตัว เรื่องนี้ตนมองว่าคนไทยต้องช่วยกัน และไม่อยากให้มองว่าตนรับใช้คำสั่งใคร หรือรับใช้พรรคการเมืองใด หรือเป็นทาสใคน และตนไม่ใช่คนเสื้อแดง เพราะก่อนหน้านี้ตนก็อยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อยู่กับลุงตู่มาก่อนที่จะมาสู้เรื่องนี้ ตนจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใด ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ปี 2554 ฉะนั้น ตนทำเรื่องนี้ด้วยจิตสำนึกของความเป็นคนไทย อย่ากล่าวหาว่าตนเป็นคนสีอะไร
นางกุสุมาลวตี กล่าวอีกว่า ถ้าเราเห็นกระบวนการเลือก ส.ว. และเรื่องเขากระโดง มันมีความผิดปกติ เราก็ต้องแจ้งความในฐานะที่เป็นคนไทย เพื่อเอาผิดคนเหล่านี้ และตนจะไม่ยอมให้เกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้คนนั้นจะใหญ่แค่ไหน เพราะถ้าเราทำถูกก็อย่าไปกลัว อีกทั้ง ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ในวันนี้มันผิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) (5) ในเมื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีความผิด แต่เรื่องนี้ก็มีความผิดชัดเจน อีกทั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ก็ระบุว่าผิด ตนจึงไม่ขอยอมให้คนที่ทุจริตหรือไม่มีจิตสำนึกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ไม่อย่างนั้นกัญชาคงเต็มบ้านเต็มเมืองคู่ขนานไปกับการทุจริต รวมไปถึงองค์กรอิสระก็จะช่วยให้เขาไม่ผิด หากเป็นเช่นนั้นประเทศไทยคงเหลือแต่กระดูก ตนทำเรื่องนี้ด้วยความสุจริตใจ
สำหรับกรณีที่ที่ดินเขากระโดงบางส่วนมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างทับลำคลองสาธารณะนั้น จะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษในส่วนนี้เพิ่มเติมหรือไม่ นางกุสุมาลวตี กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้ตนขอคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อน เพราะจะได้ดูแผนที่รายละเอียดด้วย หากดูแล้วตรงไหนที่เรามองว่าจะต้องเอาผืนแผ่นดินคืนกลับประเทศไทยก็จะต้องทำ ส่วนเรื่องที่มีชื่อนักการเมืองครอบครองที่ดินในบริเวณดังกล่าวนั้น ตนมองว่านักการเมืองต้องมีจิตสำนึก เพราะคุณบุกรุก คุณไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายด้วยซ้ำ และที่สำคัญ การที่คุณใช้ประโยชน์ที่ของหลวงจะต้องมีการเรียกเก็บค่าเสียหายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่ใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วจะทำให้ข้าราชการทุกคนเกรงกลัวคุณ จึงขอฝากให้ข้าราชการทุกคนว่า เราเป็นข้าราชการในพระเจ้าอยู่หัวจะต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่อยู่ใต้อาณัติของนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจ และจะต้องยืนหยัดต่อสู้ ถ้าคุณยืนอยู่ฝ่ายที่ถูกประชาชนจะอยู่ข้างคุณ และตนขอท้าทายอำนาจเถื่อน แต่ขอเพียงประชาชนอยู่เป็นเพื่อนทุกถิ่นที่ ตนคิดว่าประชาชนดูออกและเข้าใจ
เมื่อถามว่าการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินบางส่วนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เซ็นลงนามรับรองว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ของการรถไฟนั้น นางกุสุมาลวตี กล่าวว่า ตนมองว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ท่านได้พระราชทานที่ดินให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องมีโฉนดหรือเอกสารสิทธิก็ได้ เพราะต้องเข้าใจด้วยว่าในตอนนั้นเป็นระบอสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงต้องย้ำว่ามันไม่สามารถที่จะนำไปออกเป็นโฉนดแก่เอกชน เพราะมันเป็นของหลวงมาแต่แรก ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้น กลับมีการตะแบงตั้งคณะกรรมการที่มีอธิบดีกรมที่ดิน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อใช้มาตรา 61 ในการออกโฉนด ทั้งที่มิชอบ ทั้งที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนที่ออกภายหลังก็ถือว่าเป็นโมฆียะ
นางกุสุมาลวตี กล่าวอีกว่า หากนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามาใหม่ชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตนเชื่อว่าเขาจะเข้ามาแทรกแซงคดีอย่างแน่นอน ซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากลำบากของเจ้าหน้าที่ เพราะขนาดการรถไฟฯ ยังไม่กล้าทำอะไรเลย กลัวว่าคนบางคนหากมาเป็นนายกรัฐมนตรี อาจจะสั่งให้ดีเอสไอยุติบทบาท แต่ทางดีเอสไอก็พยายามจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดเพื่อดำเนินคดีอาญา ตนเป็นกำลังใจให้ดีเอสไอสู้ต่อไป ซึ่งก็มีบ้างที่คนสนับสนุนให้ตนตั้งพรรคการเมืองสู้ไปเลย จะสู้ในสภาและนอกสภา เพราะคนที่สนับสนุนเราก็มีทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถด้วย ตนกำลังคิดหาเงินสัก 1 ล้านบาท เพื่อไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองของประชาชนอยู่
นางกุสุมาลวตี กล่าวอีกว่า ตนทราบว่าช่วงกลางวันวันนี้ฝ่ายกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ จึงขอฝากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยว่าจะต้องเอาบ้านเมืองเอาประเทศชาติไว้อย่าไปกลัวใคร เพราะความกลัวคือความเสื่อม คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง คุณจะต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่พึ่งของประชาชน ไม่เช่นนั้นคุณก็จะมีความผิดมาตรา 157 เพราะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอฝากให้การรถไฟฯ อย่าไปกลัว
นางกุสุมาลวตี เมื่อได้เข้าไปภายในห้องคณะพนักงานสืบสวนแล้ว จึงได้พบกับ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง พ.ต.ต.ณฐพล จึงได้นำเสนอแผนที่แสดงพื้นที่บริเวณช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ และแผนที่เเสดงกรอบพื้นที่บริเวณสนามฟุตบอลช้างอารีนา ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะ แผนที่เเสดงกรอบพื้นที่บริเวณสนามฟุตบอลช้างอารีนา ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นั้น นางกุสุมาลวตี ได้สอบถามว่า เบอร์ 2 และใกล้เคียงในแผนที่นี้คือที่ดินของใคร ซึ่ง พ.ต.ต.ณฐพล จึงได้ให้ข้อมูลไป ซึ่งนางกุสุมาลวตี ได้แจ้งขอให้ดีเอสไอดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม และขอให้ดีเอสไอเอาผิดอาญาให้เร็วที่สุด รวมถึงขอให้ดีเอสไอสอบเพิ่มเติมในส่วนของที่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างทับที่สาธารณะ และรวมไปถึงการก่อสร้างสนามแข่งรถด้วย
นางกุสุมาลวตี ยังได้โชว์ภาพเอกสารการครอบครองโฉนดที่ดินซึ่งปรากฏชื่อนักการเมืองคนดังบุรีรัมย์ เป็นผู้ถือครอง ต่อสื่อมวลชนให้บันทึกภาพ พร้อมทั้งขอให้ดีเอสไอเชิญนักการเมืองรายดังกล่าว มาให้ปากคำชี้แจงในฐานะพยาน ว่าเหตุใดจึงมีชื่อในโฉนดที่ดิน