ชมภาพ ‘วาฬบรูด้า’ โผล่ชายหาดบางแสน กินปลาอย่างสนุกสนาน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายณัฐดนัย มงคุณคง ประธานชมรมหน่วยกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว เทศบาลเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า วาฬบรูด้าได้มาโผล่ที่บริเวณชายหาดบางแสน สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ทำให้ชาวประมงได้มีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น โดยนำเรือพานักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะชมวาฬบรูด้าลงไปดูในทะเล แสดงให้เห็นว่าน้ำทะเลบริเวณชายหาดบางแสนยังมีคุณภาพ ทำให้มีสัตว์น้ำจำนวนมากมายมาอาศัยบริเวณชายทะเลบางแสน และเป็นอาหารอย่างดีกับวาฬบรูด้า
“สำหรับวันนี้ทางทีมงานของหน่วยกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวตรวจสอบบริเวณเขาสามมุก พบว่ามีปลาวาฬรวมทั้งหมด 9 ตัว และยังมีลูกน้อยอีก 2 ตัวมาว่ายเล่นน้ำอีกด้วย อย่างไรก็ตามฝากเตือนชาวประมงที่ออกหาปลา ควรใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือทำประมง เพราะอาจจะทำให้วาฬบรูด้าได้รับบาดเจ็บได้” นายณัฐดนัยกล่าว