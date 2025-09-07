สำนักงาน กปร. จัดประชุม Next Chapter ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่อนาคตที่ยั่งยืน
สำนักงาน กปร. ระดมสมอง ประสบการณ์ สร้างเสริมความเข้าใจ พัฒนาโครงการอันเนื่องฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์อย่างกว้างขวาง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการภาครัฐ สู่การสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ยั่งยืน
นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Next Chapter : ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน ที่โรงแรมรามากาเด้นท์ กรุงเทพมหานคร ว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ สร้างเสริมความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งการเชื่อมประสานและการสร้างสรรค์พลังการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวางและยั่งยืน
ที่ผ่านมาสำนักงาน กปร. ได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากส่วนงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และอีกหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันพัฒนาต่อยอดให้การดำเนินงานโดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาขา และเกษตรกรขยายผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวาง
“การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง 2 วันที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้ง Onsite รับชมผ่าน Online ทาง Facebook สำนักงาน กปร. เป็นจำนวนมาก ที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง ครอบคลุมทั้งเรื่องการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนโครงการมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชน นับเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน” นางสุพร กล่าว
ด้านนายสรรัตน์ ปวริญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เผยหลังร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Next Chapter ว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็น 1 ใน 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดําริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้งส่งผลกระทบต่อการทำกินของราษฎร ปัจจุบันดำเนินงานมา 42 ปี มีหน่วยงานทำงานบูรณาการจาก 5 กระทรวง 16 หน่วยงาน ที่ร่วมกันดําเนินงานสนองพระราชดำริทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำแปลงสาธิตมากกว่า 18 แปลง มีหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 26 หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 2,600 รายต่อปี และศึกษาดูงานมากกว่า 65,000 คนต่อปี
“ปัจจุบัน สํานักงาน กปร. มีนโยบายที่สําคัญคือ ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับโล่รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2568 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ที่สำคัญศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีโรงงานแปรรูปผลผลิตของศูนย์และเกษตรกรขยายผล มีทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและใช้สอยหลายรายการ และจะเดินหน้าพัฒนาทั้งการขยายผลองค์ความรู้ การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป “นายสรรัตน์ กล่าว