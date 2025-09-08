กทม. เกาะติดฝนตกหนัก! เผยสถิติ 2 วัน ปริมาณฝน 14.05 ล้าน ลบ.ม. – ขอชาวกรุงฯงดทิ้งขยะตันท่อ

กทม. เกาะติด ‘ฝนตกหนัก-หนักมาก’ ใกล้ชิด! – เผยสถิติ 2 วัน ปริมาณน้ำ 14.05 ล้าน ลบ.ม. พร้อมขอความร่วมมือ งดทิ้งขยะลงคลองและท่อระบายน้ำ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. เป็นต้นมา พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดย วันที่ 6 – 7 ก.ย. 68 ฝนที่ตกคิดเป็นปริมาณน้ำ 14.05 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ด้วยการเตรียมการขุดลอกคลอง การติดตั้งเครื่องมือหน้างาน และการสแตนด์บายของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดถนนสายหลักทุกสายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
นายเอกวรัญญู โฆษก กทม. กล่าวถึงสถานการณ์ฝนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) ว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกปานกลางถึงหนัก โดยปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา เขตลาดกระบัง 94.0 มม. จุดวัด ค.บางนา – ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา 84.5 มม. จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน เขตจอมทอง 57.5 มม. มีรายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ บริเวณถนนจอมทอง ช่วงสามแยกจอมทอง เวลา 12.30 น. แห้งในเวลา 13.10 น. โดยใช้น้ำลดประมาณ 40 นาที ปัจจุบันแห้งเป็นปกติแล้ว
สำหรับคาดการณ์ฝนวันนี้ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก – หนักมากบางแห่ง โดยทีมงาน กทม. ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมลงพื้นที่ทันทีหากเกิดฝนตกต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชน งดทิ้งขยะลงคลองและท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และช่วยให้เมืองรับมือกับฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่
ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร
หากพบปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งได้ที่ :
Line : @traffyfondue โทรศัพท์ 0 2248 5115 และสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง