บิ๊กเต่า แบ่งงาน สาง 24 ปม คดีวัดพระบาทน้ำพุ ล็อต 2 หนุ่ย คนกลาง แจงยิบเส้นเงินคอนเสิร์ต

บิ๊กเต่า แบ่งงาน 24 ประเด็น ลุย “คดีวัดพระบาทน้ำพุ” ล็อต 2 – “หนุ่ย” คนกลางโอนเงิน แจงเส้นทางคอนเสิร์ต
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ภายหลังกลุ่มศิลปินที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ เข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เป็นเวลาประมาณกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
โดยพล.ต.ต. จรูญเกียรติ ระบุว่า วันนี้มีการประชุมแบ่งงานกันทำในคดีวัดพระบาทน้ำพุล็อต 2 โดยมีการแบ่งงานกัน 24 เรื่อง ซึ่งมีทั้งเรื่อง ที่ดิน โรงแรม ใจฟ้าอะคาเดมี่ เลขบัตรประชาชน รวมถึงมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เบื้องต้นในวันนี้มีกลุ่มศิลปินที่ทาง อดีตพระอลงกต เคยกล่าวอ้างว่าถูกโกงเงินไป เข้าชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แต่ก็ยังมาไม่ครบ เนื่องจากนายศรสุทธา กลั่นมาลี หรือ ถั่วแระ เชิญยิ้ม ก็มีการพูดคุยแต่ยังไม่ได้นัดหมายเวลากัน ส่วนจะมีนักร้องหรือคนอื่นๆอีกหรือไม่ จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้สำหรับเรื่องดังกล่าวจะมีการประชุมทุกๆ 10 วัน เพื่อติดตามความคืบหน้า
ด้าน นายกฤตศิลป์ ฉลองขวัญ หรือ หนุ่ย ผู้ประพันธ์เพลงซึ่งเป็นคนกลางในการรับโอนเงินจากวัดพระบาทน้ำพุมามอบให้กับกลุ่มศิลปิน เปิดเผยว่า ตนได้รับการโอนเงิน ในการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งมาจากฝ่ายการเงินของอดีตพระอลงกต ครั้งละ 1,400,000-1,500,000 บาท ในช่วงแรกอดีตพระอลงกตจะนำเงินสดมามอบให้ และในระยะหลังจะเป็นฝ่ายการเงินของอดีตพระอลงกตโอนเงินมาให้ ก่อนที่ตนเองจะนำเงินค่าใช้จ่ายโอนให้ตัวแทนศิบปินแต่ละคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในคอนเสิร์ตแต่ละครั้ง
เมื่อจัดแสดงคอนเสิร์ตเสร็จแล้ว จะโอนเงินบริจาคกับเข้าบัญชีต่าง ๆ ของวัด 3 บัญชี ได้แก่ มูลนิธิธรรมรักษ์ บัญชีวัดพระบาทน้ำพุ และบัญชีกองทุนอาทรประชานาถ และเมื่อโอนเงินไปให้แล้ว จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเพราะเป็นฟรีคอนเสิร์ต ส่วนอดีตพระอลงกตจะนำเงินไปทำอะไรตนเองไม่ทราบ
ทั้งนี้ยอมรับว่า ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรก ๆ จะมีตัวแทนของวัดเป็นผู้ติดต่อมารวมถึงตัวอดีตพระอลงกตเอง ส่วนสาเหตุที่เลือกวันคอนเสิร์ตดัวกล่าว เนื่องจากเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานดังกล่าวพอดี จึงใช้โอกาสนั้นในการจัดคอนเสิร์ตด้วย
