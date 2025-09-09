ฤกษ์มงคล รองจ๋อ ยกเสาเอกที่ทำการสืบนครบาล4 แห่งใหม่

ถือมงคลฤกษ์ให้สำเร็จ รองจ๋อ ยกเสาเอกที่ทำการสืบนครบาล 4 แห่งใหม่ แคล้วคลาดปลอดภัย มุ่งปราบผู้ร้ายหมู่มาร
เมื่อเวลา 13.31 น. วันที่ 9 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) มอบหมาย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการกองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ( กก.สส.บก.น.4) แห่งใหม่ ย่านรามอินทรา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจนักสืบในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประชาชน
โดยพิธีมงคลดังกล่าวมี พ.ต.อ.ณรัช มูลศาสตรสาทร รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.นิภพล สุขนิยม รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี โดยพิธีดังกล่าว ท่านมหาราชครู มอบหมายให้พระครูสตานันทมุนี (พราหมณ์) เป็นผู้ประกอบพิธี อันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีได้รับเกียรติจากอดีตผู้บังคับบัญชาที่เป็นตำนานนักสืบอย่าง พล.ต.ต.ศุภชัชจ์ เปี่ยมสกุล พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ทองแพ ผกก.สอบสวน บก.สส.บช.น. อดีต ผกก.สส.บก.น.4 และ อาจารย์เดชาชัย สุขีรัตน์ หรืออาจารย์เด ผู้ถ่ายทอดวิชานักสืบให้แก่ตำรวจนักสืบทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงข้าราชการตำรวจที่เคยดำรงตำแหน่งใน กก.สส. บก.น.4 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในอดีตที่ผ่านมา สืบนครบาล 4 ถือเป็นกำกับการสืบสวน ที่มีผลงานโดดเด่น และมีผลงานสืบสวนที่โด่งดังมากมาย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่มีบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการสืบสวน และนักสืบที่สังกัดจะมีความมุ่งมานะในการสืบสวนติดตามคนร้ายที่เข้มข้น ส่งผลให้พื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ที่มีประชากรมาก อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่มากมาย มีความปลอดภัยและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุข
จากนั้น พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวทักทายนักสืบ บก.น.4 ว่า “ดีใจกับทุกคนที่มีบ้านของตนเอง”