ตร.ห้วยขวางจ่อแจ้ง 4 ข้อหาหนัก ‘เก่ง ลายพราง’ กระทำอนาจาร-หน่วงเหนี่ยวกักขัง-ข่มขืนใจผู้อื่น และข่มขู่

ไม่รอด! ตร.ห้วยขวาง จ่อแจ้ง 4 ข้อหาหนัก ‘เก่ง ลายพราง’ ฐานกระทำอนาจาร-หน่วงเหนี่ยวกักขัง-ข่มขืนใจผู้อื่น และข่มขู่
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 9 กันยายน ที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “เก่ง ลายพราง” ที่ถูกนางสาวภัทรวดี (สงวนนามสกุล) นักร้องลูกทุ่ง แจ้งความอ้างว่าถูกลวงไปอนาจาร ก่อนหลบหนีออกจากบ้านเช่าหลังหนึ่ง ย่านซอยรัชดา 7 แขวงเเละเขตดินแดง กทม. เมื่อกลางดึกวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา
หลังการประชุมกว่า 1 ชั่วโมง พ.ต.อ.ประสพโชค ได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน ว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกพยานในเหตุการณ์มาสอบปากคำแล้ว รวม 4 ปาก เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ได้แก่ พยานในร้านไก่ย่างที่อยู่ในช่วงต้นของเหตุการณ์, พยานในบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่บ้านของ นายเก่ง ลายพราง, ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ขับรถระหว่างเดินทาง และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอนโด ซึ่งเป็นบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ช่วงปลายทาง
จากการสอบสวนพยานและรวบรวมหลักฐาน พนักงานสอบสวนพบว่า การกระทำของ “เก่ง ลายพราง” เข้าข่ายความผิดทางอาญา 4 ข้อหา ดังนี้
- กระทำอนาจาร: มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
- หน่วงเหนี่ยวกักขัง: มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- ข่มขืนใจผู้อื่น: มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว: มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท
พ.ต.อ.ประสพโชค กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้เน้นการนำหลักฐานจาก กล้องวงจรปิด มาเทียบเคียงกับคำให้การของผู้เสียหายและพยาน เพื่อไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนมากที่สุด ส่วนการเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำพร้อมกันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน และจะมีการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อพิจารณาต่อไป