พบรถตู้ ทนายทักษิณ เข้าพื้นที่เรือนจำคลองเปรม หลัง ทักษิณ นอนคุกคืนแรก
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 10 กันยายน ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำคลองเปรมเมื่อคืนที่ผ่านมา และคาดว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้องกักโรคตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ระหว่างนี้คนที่จะเข้าเยี่ยมได้มีแค่ทนายความเท่านั้น หลังจากนี้อีก 5 วัน ครอบครัวถึงสามารถเข้าเยี่ยมได้
ตั้งแต่ช่วงเช้า ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะติดต่อไปที่ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวนายทักษิณ ระบุว่า วันนี้ไม่มีกำหนดที่จะเข้าเยี่ยมนายทักษิณ เนื่องจากติดธุระ แต่จากการสังเกตบริเวณด้านหน้าเรือนจำเวลา 09.45 น. พบรถตู้เบนซ์ ซึ่งเป็นรถของนายวิญญัติ ทนายของนายชินวัตร ผ่านบริเวณหน้าเรือนจำ มุ่งไปทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพ แต่ไม่ได้จอด
จากนั้นผ่านไปประมาณ 20 นาที รถคันดังกล่าวขับออกไปจากพื้นที่ของเรือนจำกลางคลองเปรม
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในกรมราชทัณฑ์ รวมไปถึงเรือนจำกลางคลองเปรม แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับว่าการคุมขังช่วงหนึ่งคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร