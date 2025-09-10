บิ๊กจวบนำคณะถกอธิบดีตร. เวียดนาม แก้อาชญากรรมข้ามชาติ จับมือการศึกษานรต. ดูแลนทท.

‘บิ๊กจวบ’ รองผบ.ตร. นำคณะหารืออธิบดีตำรวจ เวียดนาม แก้อาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมมือการศึกษานรต. ดูแลนทท.
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร.ดูแลงานป้องกันและปราบปราม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาต(ตร.) ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกระทรวงความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะพล.ต.อ.ประจวบ ประกอบด้วย1. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด. 2. พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 3. พ.ต.อ.นพฤทธ์ กันทา รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 4. พ.ต.อ.ศิลา ตันตระกูล ผกก.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท. 5. พ.ต.ต.ชนก เจษฎารักษ์ สว.กก.1 บก.สส.ภ.5
ได้หารือ คณะเวียดนาม ประกอบด้วย1. Lt.Gen.TEAN NGOC HA อธิบดีกรมตำรวจอาชญากรรม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ 2. Sr.Col.TONG NHU SON รองอธิบดีกรมตำรวจอาชญากรรม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ 3. Sr.Col.LE XUAN COUNG รองอธิบดีสถาบันตรวจพิสูจน์หลักฐาน 4. Sr.Col.DOUNG NGUYEN CHINH หัวหน้ากองบังคับการอาชญากรรมตำรวจ 5. Col.HO THI HONG ANH รองหัวหน้าสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในประเด็นสำคัญ เช่น 1. ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยการกระทำความผิดผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต Cyber Crime 7 กลุ่มความผิด ได้แก่ กลุ่มอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ,กลุ่มอาชญากรรมเทคโนโลยี ,กลุ่มองค์กรผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ,กลุ่มลักลอบค้าประเวณี ,กลุ่มค้ามนุษย์ ,กลุ่มปล่อยเงินกู้ เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กลุ่มองค์กรค้ายาเสพติด , ค้าอาวุธ 2. ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 3. ความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง รร.นรต. กับ โรงเรียนตำรวจประจำเวียดนาม 4. การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ลี้ภัยตามหลักสิทธิมนุษยชน และการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม 5. การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนข้อมูล และการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างไทย – เวียดนาม