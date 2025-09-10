อัยการนนท์ “สั่งฟ้อง” ไบโอไทย หมิ่นประมาทโดยใช้ข้อมูลเท็จ ปมปลาหมอคางดำ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งฟ้อง นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถี และมูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย) ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
โดยกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญและมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) จัดเสวนาสาธารณะ โดยใช้ภาพและข้อมูลเท็จ เกี่ยวกับการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำ ทั้งในเวทีสาธารณะและสื่อโซเชียล ส่งผลกระทบให้เกิดความเข้าใจผิดต่อชื่อเสียงของ ซีพีเอฟ
ทั้งนี้ อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องเนื่องจากพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีมูลความผิดจริง จึงมีคำสั่งฟ้อง และนำตัวนายวิฑูรย์ยื่นฟ้องต่อศาลในวันนี้