เปิดไทม์ไลน์ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดัง ในกทม. ถูกฝูงสิงโตรุมขย้ำ ยืนยันเสียชีวิตแล้ว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สน.คันนายาว ได้รับแจ้งเหตุจาก เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดแห่งหนึ่ง ในแขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกสัตว์ทำร้ายเสียชีวิต
จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ เบื้องต้นทราบว่า ผู้บาดเจ็บคือ นายเจียน อายุ 58 ปี เป็นพนักงานของสวนสัตว์ ได้ทำสิ่งของตก แล้วลงจากรถไปเก็บของจึงถูกสัตว์ทำร้าย และนำตัวส่ง รพ.อินทรารัตน์ กระทั่งผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ด้าน พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ หรือ อาจารย์หมอธวัชชัย อดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ของวันนี้ เกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ชื่อดังในกทม. ทำร้ายเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินลงมาจากรถ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ลงมาจากรถแล้วหันหลัง จากนั้นสิงโตตัวดังกล่าวอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร แล้วค่อย ๆ เดินเข้ามาตะครุบเจ้าหน้าที่จากทางด้านหลัง ก่อนจะลากลงไปกับพื้น แล้วค่อย ๆ กัดร่างของเจ้าหน้าที่
จากนั้น สิงโตอีก 3-4 ตัวได้เข้ามารุมทำร้ายและกัดร่างเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหัส ซึ่งขณะเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาชมอยู่ในสวนสัตว์เป็นจำนวนมากทั้งไทยและต่างชาติ โดยคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือด้วยการบีบแตรและตะโกนขอความช่วยเหลือ เพื่อให้สิงโตผละออกจากเจ้าหน้าที่
“คนเห็นเหตุการณ์เยอะมากแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง มีการบีบแตรรถของนักท่องเที่ยวเอง พร้อมทั้งตะโกนขอความช่วยเหลือ ครั้งแรกเข้าใจว่าคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ เพราะคนที่โดนกัดอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงสิงโตมา ทำให้คิดได้ว่าสิงโตจะเข้าไปกอด จึงไม่มีใครเข้าไปบริเวณตรงนั้น ซึ่งสิงโตรุมกัดอยู่นานประมาณ 15 นาที”
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยาน ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส ลงพื้นที่เพื่อปิดและควบคุมพื้นที่บริเวณกรง และส่วนจัดแสดงสิงโตแล้ว