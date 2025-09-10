ผจก.ซาฟารีแจงเบื้องต้นคาด พนง.ทำของหล่น แล้วลงจากรถไปเก็บ จนถูกรุมขย้ำ

ผจก.ซาฟารีแจงเบื้องต้นคาด พนง.ทำของหล่นแล้วลงจากรถไปเก็บจนถูกรุมขย้ำ
เมื่อเวลา 13.10 น.วันที่ 10 กันยายน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวถึงกรณี เจ้าหน้าที่ สวนสัตว์ซาฟารี โดนสิงโตรุมกัด ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และ เจ้าหน้าที่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด เบื้องต้นให้ปิด และควบคุมพื้นที่บริเวณกรงและส่วนแสดงสิงโตก่อน
ด้านผู้จัดการซาฟารี เปิดเผยกับมติชนออนไลน์ว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความประมาท เพราะตามกฎของสวนสัตว์แล้ว ห้ามทุกคนลงจากรถอย่างเด็ดขาด แต่กรณีที่เกิดขึ้นคาดว่า พนักงานคนดังกล่าว คงจะทำสิ่งของตก แล้วลงไปเก็บ จึงเกิดเหตุสลดขึ้นดังกล่าว ขณะนี้กำลังพาผู้กำกับการ สน.คันนายาว ไปดูพื้นที่ที่เกิดเหตุ