เหยื่อสิงโตขย้ำเสียชีวิตแล้ว อุทยานรุดตรวจสอบ พบ ซาฟารี เลี้ยงไว้ 45 ตัว ตายไปแล้ว 13 ตัว

เหยื่อสิงโตขย้ำเสียชีวิตแล้ว อุทยานตรวจสอบพบ ซาฟารี เลี้ยงไว้ 45 ตัว ตายไปแล้ว 13 ตัว
วันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าว มติชนออนไลน์ ได้รับแจ้งเบื้องต้นว่า พนักงานของซาฟารี ที่โดนสิงโต 5 ตัว รุมขย้ำจนเสียชีวิต เบื้องต้นทราบว่า ชื่อนายเจียน รังคะรัศมี อายุ 58 ปี
ล่าสุด นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ให้เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ลงพื้นที่ ที่เกิดเหตุแล้ว และแจ้งมาเบื้องต้นว่า ทางสวนสัตว์ ซาฟารี ได้ปิดทำการชั่วคราว ทั้งพื้นที่ ไม่ให้ประชาชนเข้าไปเพื่อความปลอดภัยจากทุกฝ่าย
“จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากทะเบียนสัตว์ต่างประเทศ ที่มาขึ้นทะเบียนไว้กับกรมอุทยานฯ พบว่า มีสิงโตทั้งหมด 45 ตัว มีชีวิตอยู่ 32 ตัว ตายไปแล้ว 13 ตัว ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่า มีจำนวนตรงกับที่แจ้งเอาไว้หรือไม่