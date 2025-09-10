หมอเล่านาที ฝูงสิงโตรุมขย้ำ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ ยืนหันหลังให้สัตว์ ไม่ร้องขอความช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน จากกรณี นายเจียน เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ วัย 58 ปี ถูกฝูงสิงโตรุมขย้ำเสียชีวิต ต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมากนั้น
นายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส เผยว่า “วันนี้มา จะไปตรวจสอบความปลอดภัยว่ามีแผนรองรับอะไรบ้าง กรณีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบสิงโตว่ามีการครอบครองถูกต้องไหม ที่ผ่านมาก็ตรวจสอบสิงโต สถานที่เลี้ยง แต่ละเดือน 3 เดือนครั้ง”
ด้าน ธวัชชัย กาญจนรินทร์ อดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า วันนี้แปลกๆตั้งแต่ตอนเข้ามา ตอนแรกจะมาให้อาหารยีราฟ พอให้อาหารยีราฟเสร็จ ก็เห็นนกตาย แปลกๆ พอขับไปโซนสิงโต ยังไม่น่าใช่เวลาให้อาหาร เพราะปกติให้อาหารเป็นรถมีลูกกรง แต่ตอนนั้นผมเห็นมีรถลักษณะทรงจี๊ปไม่มีกรง ก็เปิดมา แล้วมายืนเฉยๆ ไม่รู้เขายืนอะไร ไม่รู้เขาทำอะไรคนเดียว เขาหันหลังให้สัตว์ และ หันหน้าเข้าประตู ก็มองว่าแปลก
เมื่อถามว่า เขาเหมือนไปหาของเก็บของอะไรหรือไม่ ธวัชชัย กล่าวว่า ไม่ ยืนอยู่นาน ตอนแรกก็คิดว่าเป็นหุ่นหรือการแสดงหรือไม่ แล้วสิงโตก็มาแล้วดึงหงายหลังไป ตอนไปตะครุบมีตัวเดียว เขาก็ไม่ดิ้น และไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ เราก็บีบแตร คนอื่นก็ไม่รู้จะทำอย่างไร มีเขาคนเดียวคันเดียว เราจะลงไปก็ไม่ได้ จะช่วยก็ไม่ได้ เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้น 10-15 นาที สิงโตมันค่อยๆมา มาช้าๆ
“คนเราปกติต้องมีรีเฟล็กซ์ แต่แปลกใจกรณีนี้ ตั้งแต่แรกเลย เขาจอดรถ เปิดประตู ยืนหันหลังให้รถ ยืนชั่วครู่ สิงโตก็ค่อยๆมาช้าๆและ ตะครุบไป” หมอธวัชชัย กล่าว
ขณะที่ เพื่อนร่วมงาน กล่าวว่า พี่เจียน เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลโซนดังกล่าว เขาคุ้นชินดี ทำหน้าที่นี้มาหลายปีแล้ว ส่วนเคยลงจากรถไหมไม่ทราบ แต่กฎของสวนสัตว์ไม่ให้ลงจากรถ เวลาเข้าไป ลงไป 2 คัน ทีนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ปกติกฎต้องมีเจ้าหน้าที่ 2 คน ส่วนมากสัตว์พวกนี้เขาจะกลัวเจ้าหน้าที่ ส่วนนักท่องเที่ยวอยู่ในรถ
“พี่เจียน ทำงานมา 20 ปีได้ ดูแลสัตว์ เฉพาะเสือและสิงโต คุ้นเคยดี ผมไม่รู้ว่าทำไมพี่เขาลงจากรถ” เพื่อนร่วมงานกล่าว
