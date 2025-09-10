ผู้เชี่ยวชาญชี้ 2 สาเหตุ สิงโตขย้ำเหยื่อเสียชีวิต หันหลังเปิดโอกาสจู่โจม ไม่เจตนาฆ่า แค่อยากเล่นด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญชี้ 2 ประเด็น สิงโตขย้ำเหยื่อเสียชีวิต เตือนอย่าไว้ใจสัตว์ผู้ล่า หันหลังเปิดโอกาสจู่โจม-อยากเล่นด้วย
กรณี ฝูงสิงโตรุมขย้ำเจ้าหน้าที่ ซาฟารี จนเสียชีวิต ระหว่างลงไปเก็บของนอกรถ ในโซนสวนสัตว์เปิดสิงโตนั้น
วันที่ 10 กันยายน นายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยกับมติชนออนไลน์ว่า สิงโตเป็นสัตว์นักล่า มีพฤติกรรมล่าเหยื่อ ไม่ว่าสิงโตในป่า หรือสิงโตในกรงเลี้ยง กรณีที่เกิดขึ้นนี้เกิดในโซนเปิดที่มีสิงโตอยู่
“จากการคาดการณ์ สันนิษฐานว่า เหยื่อน่าจะลงมาเพื่อหยิบของ หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งคนเดียว แล้วเผลอหันหลังเดินไปขึ้นรถ นาทีที่หันหลังนั้น สิงโตตัวแรกจะเปิดโดยการกระโดดตะปบทันที แต่ถ้า หันหน้าให้พวกเขาจะไม่ค่อยกล้า เพราะเราอาจจะใช้เสียงขู่ ให้เขาเกิดอาการพะวงหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอย่างไร เราไม่ควรไว้ใจสัตว์ผู้ล่าทุกชนิด”นายเฉลิม กล่าว
สัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสิงโต ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า สิงโต และเสือเป็นสัตว์ผู้ล่า แม้ว่าจะสนิท มาตั้งแต่เด็ก เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อโตขึ้น ตั้งแต่เกือบ 2 ขวบขึ้นไป สัตว์พวกนี้ไว้ใจไม่ได้อย่างเด็ดขาด รวมทั้งได้สั่งเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งพี่เลี้ยงที่เคยเลี้ยงทั้งเสือและสิงโต ห้ามเข้าไปในกรงสิงโต และเสือคนเดียว
“ถึงแม้ว่าพวกมันจะสนิท และอยากเล่นด้วย แต่ด้วยความที่ตัวใหญ่แรงเยอะ การกระโดดใส่ครั้งเดียว แล้วตะปบเล่น เราอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตได้ อย่างสิงโตที่เป็นข่าวนั้น มีข้อสันนิษฐาน 2 อย่างคือ 1.เป็นกลุ่มสิงโตวัยที่กำลังเรียนรู้ อาจจะทดลองล่าเหยื่อเล่น เพราะดูจากคลิปแล้ว ไม่เห็นมันกิน แค่ขย้ำเล่น สิ่งหนึ่งที่ย้ำกับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสัตว์ล่าเหยื่อคือ ห้ามหันหลังให้สัตว์พวกนี้เด็ดขาด เพราะเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์พวกนี้จู่โจมได้ 2.อาจจะเป็นการเล่น แต่ด้วยความเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ มีแรงมหาศาล การกระโจนใส่ และเข้าไปตะบบขย้ำนั้น ไม่ได้เจตนาที่จะฆ่า เพราะความหิว เพราะมั่นใจว่า สวนสัตว์ไม่ปล่อยให้สิงโตหิวแน่นอน”สัตวแพทย์ ผู้ดูแลสิงโต กล่าว
สัตวแพทย์ คนเดิม กล่าวว่า เท่าที่ดูในคลิปนั้น มีสิงโต 5 ตัว เป็นตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว ทั้ง 5 ตัว ยังไม่ใช่ตัวเต็มวัย แต่เป็นสิงโตช่วงก่อนวัยรุ่น ซึ่งตามธรรมชาติสิงโตนั้นตัวเมียจะเป็นผู้คอยล่าเหยื่อ ตัวผู้จะคอยกินอย่างเดียว ไม่แน่ใจว่า ตัวเมียตัวไหนเป็นตัวเปิดตัวแรก และเมื่อตัวอื่นๆได้กลิ่นเลือด ก็จะเข้าไปขย้ำตาม ทำตามประสานักล่ามือใหม่ ซึ่งถ้าจะเป็นความผิดพลาด คือ การหันหลังให้สิงโต เปิดโอกาสให้ มีการจู่เจิมเกิดขึ้น