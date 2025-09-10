รองผบ.ตร.นำคณะเยือนดานัง เวียดนาม คุยบิ๊กตำรวจ ร่วมปราบอาชญากรรม-ยาเสพติด-แก๊งคอล

พล.ต.อ.ประจวบนำคณะเยือนเวียดนาม ลุยเมืองดานัง คุยบิ๊กตำรวจ ร่วมปราบอาชญากรรม-ยาเสพติด-แก๊งคอล
ตามที่พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้มอบหมาย พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร.ดูแลงานป้องกันและปราบปราม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาต(ตร.) ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกระทรวงความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ตำรวจนครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะของพล.ต.อ.ประจวบ ประกอบด้วย1. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด. 2. พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 3. พ.ต.อ.นพฤทธ์ กันทา รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 4. พ.ต.อ.ศิลา ตันตระกูล ผกก.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท. 5. พ.ต.ต.ชนก เจษฎารักษ์ สว.กก.1 บก.สส.ภ.5
ได้หารือ คณะเวียดนาม ประกอบด้วย1. Sr.Col.NGUYEN DAI DONG รอง ผบก.ตำรวจดานัง2. Col.PHAM TRUONG SON ผกก.ฝ่ายอำนวยการตำรวจดานัง และ คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยหารือประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะ เครือข่ายยาเสพติด แก๊งคอลเซนเตอร์(call center) สแกมเมอร์หลอกลวงนักท่องเที่ยว ค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย ฯลฯ
2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่งคง และกิจการตำรวจระหว่างประเทศ ภายใต้กฏหมายและบันทึกความเข้าใจที่ได้ทำร่วมกัน
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเสริมสร้างอุตสาหกรรมการเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวและความร่วมมือระหว่างประเทศ
4. ส่งเสริมการพัฒนาทางการศึกษา โครงการนักเรียนร้อยตำรวจ แลกเปลี่ยน และโครงการเยี่ยมเยือนระหว่าง ตำรวจระดับจังหวัด เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างตำรวจไทย และตำรวจเวียดนาม ต่อไป
