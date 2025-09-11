ปะทะเดือด จนท.ปิดล้อม กลุ่มก่อความไม่สงบ ที่บ้านห้วยเต่า สงขลา ฝ่ายมั่นคง เร่งคุมสถานการณ์

ปะทะเดือด จนท.ปิดล้อม กลุ่มก่อความไม่สงบ ที่บ้านห้วยเต่า จ.สงขลา ฝ่ายมั่งคงเร่งคุมสถานการณ์
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่บ้านห้วยเต่า อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว การเข้าตรวจค้นได้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มคนร้าย ทำให้สถานการณ์ตึงเครียด เจ้าหน้าที่ใช้กำลังปิดล้อมพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อกดดันและป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้
จนถึงขณะนี้ ปฏิบัติการยังคงดำเนินอยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งควบคุมสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีรายงานความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป