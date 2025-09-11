เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม งดเข้าจอด-รับ ท่าสะพานซังฮี้ ชั่วคราว หลังระดับน้ำสูง เริ่ม 12 ก.ย.นี้

เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม ประกาศงดเข้าจอด-รับ ท่าสะพานซังฮี้ ชั่วคราว หลังระดับน้ำสูง เริ่ม 12 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา ออกประกาศระบุว่า
ประกาศ เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มงดเข้าจอดรับ-ส่งที่ท่าสะพานกรุงธน (ซังฮี้) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 เป็นต้นไป เนื่องจากระดับน้ำสูง และจะกลับมาให้บริการจอดรับ-ส่งอีกครั้ง หากสถานการณ์ระดับน้ำปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏
Chao Phraya Express Boat Orange Line will not stop at Krung Thon Bridge (Sang Hi) Pier from Friday, 12 September 2025 onwards due to the rise of water level.
We apologize for any inconveniences.🙏
ADVERTISMENT