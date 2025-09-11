รถหุ้มเกราะเบรกแตก พลิกคว่ำตกเหวข้างทาง อ.นาทวี จ.สงขลา ทหารบาดเจ็บ 8 นาย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.30 น. มีพลเมืองดีแจ้งเหตุรถหุ้มเกราะทหารพลิกคว่ำ บริเวณหมู่ 16 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ได้ประสานข้อมูลตลอดเส้นทางเพื่อส่งต่อศูนย์นเรนทร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ในที่เกิดเหตุ พบว่ารถเกราะทหารประสบอุบัติเหตุจากเบรกแตก ทำให้ควบคุมไม่ได้และตกลงไปข้างล่าง เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนในหมู่บ้านที่มีโค้งมากและเหวลึกตลอดแนว
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ มีทหารได้รับบาดเจ็บรวม 8 นาย โดยถูกนำส่งโรงพยาบาลนาทวีไปก่อนแล้ว 6 นาย
สำหรับทหาร บาดเจ็บจากเหตุรถหุ้มเกราะทหารเบรกแตกตกเหว จำนวน 8 นาย มีดังนี้
1.จ.ส.อ.วาทยุทธ ยอดเอียด เข้าห้อง x-ray
2.จ.ส.อ.วุฒินันท์ อ่อนโพธา อาการบาดเจ็บ ปวดบริเวณ คอ หน้าอก หลัง
3.จ.ส.อ.ราชยุทธ ดำเกิด อาการหนักสุด ห้อง x-ray
4.ส.อ.อนุชา มาแปะ รอดูอาการ คาดว่าขาหัก
5.ส.อ.ณัฐวิสิษฐ์ เพชรสุวรรณ ห้อง x-ray
6.พลฯ หัสบดี เชื้อพราหมณ์ บาดแผลเล็กน้อย
7.พลฯ ธีรพัฒน์ หมัดตะหมีนา บาดเจ็บ ปวดหลัง ห้อง x-ray
8.พลฯวงศ์ตะวัน ชำนาญดง บาดเจ็บเล็กน้อย
ปัจจุบันทั้ง 8 นายเข้ารักษาตัว ณ รพ.นาทวี