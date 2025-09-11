ว.การบินฯ มธบ.จัดอบรม ติดอาวุธการสื่อสารทรงพลังฯ รับมือภาวะวิกฤต
น.ส.ปวรรัตน์ สุภิมารส คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า โลกธุรกิจยุคใหม่เต็มไปด้วยความท้าทาย และความเสี่ยงจากปัจจัยรอบด้าน ดังนั้น หนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการธุรกิจที่ทรงพลัง และมีประสิทธิภาพ คือการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การสื่อสารที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว อาจสร้างความเสียหายรุนแรงทั้งในแง่ชื่อเสียง และกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ
“เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทุกคำพูด ทุกการให้ข้อมูล สามารถกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร กระทบความเชื่อมั่น ผู้นำที่สื่อสารอย่างมืออาชีพ ทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือแม้ในสถานการณ์ภาวะวิกฤต” น.ส.ปวรรัตน์กล่าว
น.ส.ปวรรัตน์กล่าวอีกว่า การเปิดหลักสูตรระยะสั้น “Executive Media Mastery & Public Speaking” ถือเป็นครั้งแรกที่พัฒนามาเพื่อผู้บริหารองค์กรระดับจัดการ (Manager Level) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร ผู้จัดการทั่วไป ที่ต้องพบปะกับสาธารณชน และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนองค์กรในการสื่อสาร
“หลักสูตรที่ได้ออกแบบมานี้ มีเป้าหมายเพื่อการปลุกศักยภาพพร้อมการติดอาวุธให้ผู้บริหาร มีความมั่นใจ และเครื่องมือที่จำเป็นในการรับมือกับทุกสถานการณ์การสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งการเรียนรู้ใน 6 ชั่วโมงเต็มนี้ จะมีความเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตั้งแต่การเรียนรู้จิตวิทยาสื่อ และธรรมชาติของสิ่งที่นักข่าวต้องการ พร้อมฝึกใช้ภาษากาย และบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือใน 7 วินาทีแรก เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Key Message ที่คมชัด เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร” น.ส.ปวรรัตน์กล่าว
น.ส.ปวรรัตน์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการรับมือวิกฤตอย่างมืออาชีพ พร้อมเข้าใจหลักการสื่อสารในภาวะวิกฤต และ เทคนิคการควบคุมสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น วิธีรับมือกับคำถามที่ยาก และคำถามชี้นำต่างๆ อีกหัวใจสำคัญของหลักสูตรอบรมนี้อยู่ที่ภาคปฏิบัติ การฝึกซ้อมหน้ากล้อง (On-Camera Workshop) ในสถานการณ์การให้สัมภาษณ์และสื่อสารกับสาธารณะ โดยวิทยากรมืออาชีพ ดร.วีรชน นรานุต รองโฆษกกองทัพอากาศ และผู้ดำเนินรายการ “รักเมืองไทย” ช่อง TNN ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสา รและมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสาร ในภาวะวิกฤตของหน่วยงานสำคัญของประเทศ
“เทคนิคการสื่อสาร ไม่ใช่แค่การพูด แต่รวมการแสดงออกภายนอก สีหน้า ท่าทาง การใช้มือในการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะบอก เช่น ยิ้ม หรือยกมือมากจนเกินไป ในขณะที่สื่อสารด้านความปลอดภัย และกรณีที่เกิดความสูญเสีย เป็นต้น ซึ่งตอนเวิร์คชอปจะมีวิทยากรทำหน้าที่จำลองเป็นผู้สัมภาษณ์ที่จะทำให้เห็นว่าการรับมือนั้น ต้องพัฒนาในจุดใดบ้าง นอกจากการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารแล้ว ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมยังได้ทำความรู้จักกับคอนเนคชั่นใหม่ๆ กับผู้บริหารองค์กรที่ร่วมอบรมด้วย” น.ส.ปวรรัตน์กล่าว
น.ส.ปวรรัตน์กล่าวว่า การสื่อสารที่รวดเร็ว ชัดเจน ควรอยู่ที่ไม่เกินกว่า 1 ชั่วโมง หลังเกิดปัญหาพร้อมการแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจ เพื่อลดแรงต้านจะช่วยลดสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักให้พลิกกลับมาอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการป้องกันความเสียหายต่อชื่อเสียงองค์กร ทั้งหมดที่กล่าวมา “การสื่อสารในภาวะวิกฤต” เป็นศาสตร์ และศิลป์ ที่เรียนรู้ และฝึกฝน ซึ่งในคอร์สที่เปิดสอนนี้จะเข้มข้นทั้ง ภาคทฤษฎี และปฏิบัตินี้ โดยสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้กลับไปคือ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ พร้อมเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่เป็นเช็คลิสต์เวลาตอบคำถาม เตรียมพร้อมรับมือความท้าทาย และสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างมืออาชีพ 6 ชั่วโมงเต็ม วันที่ 24 ตุลาคม ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/Gj4F1F9YGB9zMN7TA หรือสอบถามโทร 061-863-7991 LINE: @daa_dpu https://lin.ee/hHrcpYa Email: [email protected] และเว็บไซต์ https://www.daatraining.com